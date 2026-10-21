Xã Phước Hà tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Ngày 21-10, UBND xã Phước Hà tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2026.

Trong tháng 10, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục ổn định và đạt một số kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 595 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch tỉnh giao. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 5,2 tỷ đồng, bằng 106% dự toán. Tính đến ngày 15-10, địa phương đã giải ngân 24,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 85% kế hoạch vốn được giao.

Trong tháng, xã tiếp nhận 1.118 hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 97,92%, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ tiếp nhận đạt 99,19%, số hóa kết quả giải quyết đạt 98,02%. Công tác rà soát hộ nghèo năm 2026 ghi nhận kết quả tích cực, với số hộ nghèo giảm 51 hộ, hộ cận nghèo giảm 47 hộ.

Quang cảnh phiên họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã còn gặp khó khăn do nguồn lực đầu tư hạn chế; tiến độ giải quyết một số hồ sơ đất đai còn chậm do tính chất phức tạp. Một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần nguồn lực lớn, trong khi tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND xã Phước Hà đề nghị các đơn vị, bộ phận chuyên môn và các thôn tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ lập, trình phê duyệt Quy hoạch chung xã Phước Hà đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20-11; tăng cường quản lý thu ngân sách, đôn đốc giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, xã tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chăm sóc tốt vụ mùa năm 2026; rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai.