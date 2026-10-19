Xã Phước Hà sơ kết thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Chiều 19-10, Đảng ủy xã Phước Hà tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 kết quả triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn xã và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Sơ kết giai đoạn 1, xã Phước Hà đã hoàn thành quy tập 3 hài cốt liệt sĩ (hoàn thành 3/5 chỉ tiêu được giao) bảo đảm đúng quy trình; tổ chức nghi lễ dâng hương và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận đúng quy định, bảo đảm tính trang trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Phước Hà tặng Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch.

Tại hội nghị các cơ quan, đơn vị đã trao đổi về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện chiến dịch; công tác phối hợp rà soát, xác minh thông tin; thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính; phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân cung cấp, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong rà soát, thu thập thông tin từ Nhân dân, nhân chứng; công tác phối hợp khảo sát khu vực Láng Tranh, vận động Nhân dân tham gia cung cấp thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ…

Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Phước Hà tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Phước Hà tiếp tục chỉ đạo cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phối hợp với các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Cựu Chiến binh xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã xác định trách nhiệm quyết tâm cao hơn nữa trong việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định các nguồn thông tin do Nhân dân và địa phương cung cấp; tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách tài liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ở các đơn vị, địa phương...

Dịp này, lãnh đạo xã Phước Hà tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn xã.

SỬ MINH HẢI - THÁI THỊNH

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Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

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