Xã Phước Hà ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”

Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026), Hội Nông dân xã Phước Hà vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” tại thôn Giá.

Ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” tại thôn Giá.

Câu lạc bộ bước đầu thành lập với gần 15 thành viên nòng cốt, duy trì sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần. Câu lạc bộ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế rác thải nhựa; tổ chức tổng vệ sinh định kỳ, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải tồn đọng; đồng thời xây dựng và duy trì hiệu quả tuyến đường tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên câu lạc bộ đã phối hợp với cán bộ, hội viên và Nhân dân thôn Giá ra quân phát quang cây cỏ, quét dọn và thu gom rác thải dọc các tuyến đường chính trên địa bàn, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Cán bộ, hội viên nông dân và thành viên câu lạc bộ ra quân tổng vệ sinh môi trường ngay sau lễ ra mắt.

Việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường” tại thôn Giá nhằm phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong việc vận động nông dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh nông thôn, góp phần cùng địa phương xây dựng xã Phước Hà ngày càng xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển nông nghiệp sinh thái và bền vững.