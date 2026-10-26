Xã Phước Hà phấn đấu đạt 681 người tham gia bảo hiểm xã hội

Chiều 26-10, UBND xã Phước Hà tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 9 tháng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Tính đến ngày 30-9, toàn xã có 591 người tham gia BHXH, đạt 86,78% chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, BHXH bắt buộc có 397 người, đạt 83,93% chỉ tiêu; BHXH tự nguyện có 194 người, đạt 93,27% chỉ tiêu. Đối với BHYT, xã tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu người tham gia nhằm xác định chính xác tỷ lệ bao phủ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của người dân.

Quang cảnh cuộc họp.

Tuy nhiên, công tác phát triển người tham gia BHXH vẫn còn một số khó khăn, nhất là việc vận động người dân tham gia và duy trì BHXH tự nguyện. Công tác rà soát, cập nhật thông tin người dân thuộc diện tham gia BHYT cần được thực hiện chặt chẽ, kịp thời.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các thôn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trong những tháng cuối năm 2026, xã Phước Hà phấn đấu đạt 681 người tham gia BHXH, gồm 473 người tham gia BHXH bắt buộc và 208 người tham gia BHXH tự nguyện; đồng thời tiếp tục duy trì tỷ lệ bao phủ BHYT, rà soát và bảo đảm quyền lợi cho người dân đủ điều kiện. Để đạt được mục tiêu đề ra, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và đội ngũ cán bộ tại 7 thôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; rà soát các trường hợp ngừng đóng, đến hạn đóng và người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; tăng cường phối hợp cập nhật thông tin, hướng dẫn thủ tục BHYT, hạn chế gián đoạn quyền lợi của người dân; thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, hướng đến mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.