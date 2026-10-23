Xã Phước Hà nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo quy định, xã Phước Hà giảm 40% đầu mối cơ sở giáo dục. Với sự quan tâm, chỉ đạo của địa phương cùng nỗ lực của các nhà trường và đội ngũ giáo viên, hoạt động dạy và học sau sắp xếp được duy trì ổn định, thông suốt.

Bảo đảm các điều kiện dạy và học

Trường Mẫu giáo Phước Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mẫu giáo Nhị Hà và Trường Mẫu giáo Phước Hà. Năm học 2026 - 2027, trường có 12 lớp với 354 trẻ. Cô Huỳnh Thị Thuận Hòa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau sắp xếp, trường đã hoàn thành việc cập nhật thông tin của trẻ lên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên. Đội ngũ giáo viên có trình độ từ cao đẳng trở lên, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Năm học này, nhà trường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của thôn và xã đến từng hộ gia đình rà soát, vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp, phấn đấu duy trì tỷ lệ phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. Bên cạnh đó, trường bố trí giáo viên hợp lý giữa các điểm trường, tận dụng cơ sở vật chất hiện có nhằm bảo đảm các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ, nhà trường đã trang bị đầy đủ máy lọc nước cho các điểm trường tại thôn Giá, Trà Nô và Tân Hà; xây dựng thực đơn bán trú cân đối dinh dưỡng, đa dạng món ăn. Trường cũng tổ chức cân, đo, theo dõi biểu đồ dinh dưỡng định kỳ cho 100% trẻ để kịp thời phát hiện những trường hợp suy dinh dưỡng, thấp còi và có chế độ chăm sóc phù hợp. Đồng thời, tổ chức các buổi họp, tuyên truyền về dinh dưỡng học đường, giúp cha mẹ trẻ nâng cao nhận thức và phối hợp chăm sóc trẻ tốt hơn tại gia đình.

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám.

Trường Tiểu học Phước Hà và Trường THCS Hoàng Hoa Thám được sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám. Năm học này, trường có 1.075 học sinh, trong đó cấp tiểu học có 31 lớp với 822 học sinh, cấp THCS có 7 lớp với 253 học sinh.

Thầy Lê Hữu Chí - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám cho biết, sau sắp xếp, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ quản lý, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn; tổ chức lại các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo tình hình thực tế. Đồng thời, rà soát, thống nhất công tác chuyên môn ở cả hai cấp học, bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất tại các phân hiệu, điểm trường để phục vụ hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm học mới.

Một trong những vấn đề được nhà trường quan tâm là tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Theo thầy Lê Hữu Chí, phần lớn học sinh tiểu học của trường là con em đồng bào dân tộc Raglai, còn hạn chế về tiếng Việt. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, trường chú trọng tổ chức tăng cường tiếng Việt, giúp các em tự tin bước vào năm học mới.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Ông Phan Nguyễn Hoàng Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hà cho biết, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, điều kiện đi lại và học tập của một bộ phận học sinh còn khó khăn. Vì vậy, trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường, lớp, xã đã tính toán các yếu tố về địa bàn cư trú, khoảng cách đi lại, điều kiện giao thông và khả năng đáp ứng của từng điểm trường; đặc biệt quan tâm đến trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh ở khu vực xa trung tâm.

Đến nay, hoạt động dạy và học tại các trường sau sắp xếp được duy trì thông suốt. Trong năm học 2026 - 2027, xã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Xã Phước Hà hiện có 3 cơ sở giáo dục, trong đó có 1 trường mẫu giáo, 1 trường tiểu học - THCS, 1 trường phổ thông bán trú THCS với tổng cộng khoảng 1.600 học sinh.

Theo ông Huỳnh Kiều Ánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hà, địa phương xác định chất lượng giáo dục là mục tiêu cuối cùng của quá trình sắp xếp mạng lưới trường học. Vì vậy, các trường cần kế thừa những kết quả, mô hình và cách làm hiệu quả của các đơn vị trước đây; tăng cường sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên; quan tâm hỗ trợ học sinh yếu, có hoàn cảnh khó khăn và có nguy cơ bỏ học. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát đội ngũ, bố trí, sử dụng giáo viên phù hợp với chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ về đổi mới phương pháp dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.