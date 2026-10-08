Xã Phước Hà làm việc với nhà đầu tư Dự án Trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao lương và dược liệu

Chiều 8-10, UBND xã Phước tổ chức buổi làm việc với Công ty Cổ phần QHC Global về định hướng phát triển Dự án Trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao lương và dược liệu.

Lãnh đạo xã Phước Hà trao đổi với nhà đầu tư tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần QHC Global đánh giá cao về tiềm tăng thế mạnh của xã Phước Hà trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Lãnh đạo công ty cũng trao đổi, thông tin tổng quan về doanh nghiệp; giới thiệu định hướng phát triển Dự án Trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao lương và dược liệu; đồng thời tìm hiểu định hướng phát triển, quy hoạch và các điều kiện liên quan của địa phương.

Lãnh đạo xã Phước Hà chào mừng nhà đầu tư đến tìm hiểu đề xuất thực hiện Dự án Trồng và chế biến các sản phẩm từ cây cao lương và dược liệu trên địa bàn xã. Với các đề xuất của nhà đầu tư, lãnh đạo xã sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tìm kiếm vị trí khảo sát phù hợp với quy hoạch của tỉnh, xã; trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, địa phương sẽ tạo thuận lợi để doanh nghiệp mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất mô hình đầu tư dài hạn, đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương.

SỬ MINH HẢI - THÁI THỊNH