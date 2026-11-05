Xã Phước Hà khai giảng lớp truyền dạy chế tác và sử dụng đàn Chapi

Chiều 5-11, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phước Hà, UBND xã Phước Hà tổ chức khai giảng lớp truyền dạy chế tác và sử dụng đàn Chapi gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai trên địa bàn.

Hai lớp học có tổng cộng 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, thành viên các đội văn nghệ và người dân, trong đó có 36 học viên lớp chế tác đàn Chapi và 39 học viên lớp sử dụng đàn Chapi. Nghệ nhân Ưu tú Tà Thía Banh, người có nhiều kinh nghiệm chế tác và sử dụng đàn Chapi tại địa phương trực tiếp hướng dẫn.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Theo chương trình, lớp truyền dạy sử dụng đàn Chapi diễn ra từ ngày 5 đến 7-11. Học viên được tìm hiểu về nguồn gốc, giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và vai trò của đàn Chapi trong đời sống cộng đồng Raglai; cấu tạo, đặc điểm và cách bảo quản nhạc cụ; tư thế cầm đàn, kỹ thuật gảy, tạo âm thanh, thực hành một số bài nhạc truyền thống và kỹ năng trình diễn.

Lớp chế tác đàn Chapi diễn ra từ ngày 5-11 đến 11-11. Học viên được hướng dẫn lựa chọn nguyên liệu và thực hành các công đoạn làm đàn như: Tách dây, làm chốt và cầu nâng, cố định dây, tạo âm vang, điều chỉnh âm thanh.

Lãnh đạo xã Phước Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Thông qua hai lớp học, UBND xã Phước Hà mong muốn tạo điều kiện cho người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của đàn Chapi, từng bước nắm vững kỹ năng chế tác và trình diễn nhạc cụ truyền thống. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của nghệ nhân trong việc trao truyền di sản, góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng đàn Chapi trong đời sống văn hóa của đồng bào Raglai.