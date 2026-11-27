Chiều 27-11, UBND xã Phước Hà tổ chức lễ bế giảng lớp truyền dạy chế tác và sử dụng đàn chapi gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Phước Hà xã khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc.

Lớp chế tác đàn chapi được diễn ra từ ngày 5 đến 11-11, có sự tham gia của 10 học viên và đã hoàn thành 10 đàn chapi được đánh giá đáp ứng yêu cầu. Lớp truyền dạy sử dụng đàn chapi diễn ra vào các ngày 12, 16 và 17-11, với sự tham gia của 22 học viên. Các lớp học có sự hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng chế tác và sử dụng đàn chapi của Nghệ nhân Ưu tú Tà Thía Banh. Qua các buổi học, học viên được nghệ nhân giới thiệu giá trị văn hóa, không gian thực hành đàn chapi trong đời sống của đồng bào Raglai; nhận thức về gìn giữ nhạc cụ truyền thống của địa phương...

Tại lễ bế giảng, các đại biểu và học viên đã cùng nhìn lại kết quả tổ chức lớp học, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, biểu diễn đàn chapi. Dịp này, UBND xã đã khen thưởng các học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia lớp học.

Học viên biểu diễn đàn chapi tại lễ bế giảng.

Việc tổ chức lớp truyền dạy chế tác và sử dụng đàn chapi góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Raglai; khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và phát huy các loại hình văn hóa dân gian của địa phương.