Xã Phước Hà bàn giao 7 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo

Chiều 4-11, tại nhà ông Bùi Văn Tá (thôn 1), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho đại diện các hộ.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã bàn giao 7 căn nhà Đại đoàn kết cho 7 hộ nghèo, cận nghèo ở các thôn 1, 2 và 3. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa. Dịp này, xã Phước Hà trao tặng các gia đình những phần quà thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các hộ vươn lên trong cuộc sống.

Những căn nhà mới giúp các hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định, kiên cố, tạo điều kiện để các gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.