Xã Phước Chánh chủ động kế hoạch bố trí tái định cư cho người dân vùng thiên tai

UBND xã Phước Chánh cho biết, năm 2026 UBND xã đã rà soát, triển khai bố trí 26 hộ/26 lô đất tại Khu tái định cư 48 (giai đoạn 1). Đến nay 26 hộ đã hoàn thành xây dựng nhà chính, đang tiếp tục hoàn thiện nhà phụ và công trình vệ sinh; dự kiến hoàn thành các hạng mục còn lại và chuyển đến sinh sống trong tháng 11/2026.

Liên quan đến công trình khu giãn dân thôn 1 (giai đoạn 2026 - 2027, diện tích 2ha, có kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, với khoảng 30 lô đất), ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh thông tin, UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung thực hiện các thủ tục liên quan, rà soát điều kiện mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung cần thiết để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Việc tổ chức bố trí dân cư gắn với tiến độ hoàn thành hạ tầng, nhu cầu thực tế và điều kiện của từng hộ; ưu tiên các hộ cần di dời khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.