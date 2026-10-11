Xã Phước Chánh cần quyết liệt nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Phạm Trường Sơn và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Xã Phước Chánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phước Chánh và xã Phước Công, có diện tích 107,56km2, quy mô dân số 4.466 người.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Phước Chánh tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Về công tác xây dựng Đảng, địa phương tiếp nhận 25 đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng 14 trường hợp, kết nạp 10 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 8 đảng viên và thực hiện số hóa hồ sơ Đảng viên đạt 80% kế hoạch.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng đạt 449ha; tổng đàn gia súc 2.034 con, gia cầm 4.374 con. Tổng thu ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm đạt hơn 199,5 tỷ đồng, bằng 159,41% dự toán; trong đó, thu nội địa phát sinh trên địa bàn đạt gần 8,3 tỷ đồng.

Đến ngày 8/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của xã đạt 93,37% (bao gồm vốn chuyển nguồn năm 2025); vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 75,72%; đã phân bổ 100% nguồn vốn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 (2 tỷ đồng).

Địa phương cũng cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án thu hồi đất, tổng diện tích hơn 157.463m², ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội của xã ghi nhận nhiều điểm sáng. Tỷ lệ học sinh ra lớp năm học 2026 - 2027 đạt 100%, với 1.117 học sinh.

Địa phương xếp thứ 3 toàn thành phố về triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu y tế; tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ cho người dân đạt 63%; tỷ lệ tiêm chủng đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,20%. Đồng thời, xã hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 46 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Tại buổi làm việc, Đảng bộ xã Phước Chánh kiến nghị một số nội dung về công tác cán bộ, chính sách, tổ chức đảng, biên chế.

Xã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các khu tái định cư, khu giãn dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Chánh Hồ Văn Phen phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Bên cạnh đó, địa phương kiến nghị thành phố sớm bố trí nguồn lực, triển khai đầu tư xây dựng một số dự án trong năm 2027 như: Trường Mẫu giáo Phước Chánh, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Phước Chánh; xử lý mái taluy trên tuyến giao thông ĐH1 (dài 1km, đoạn từ Km2+600 đến Km5).

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả xã Phước Chánh đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, nhân dân tiếp tục phát huy kết quả để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Cán bộ xã Phước Chánh tham dự buổi làm việc. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đòi hỏi lãnh đạo xã phải bám sát chỉ tiêu, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2027, tính toán kỹ lưỡng các chỉ tiêu nhằm bảo đảm tăng trưởng. Đặc biệt, xã cần quyết liệt xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả để giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Đối với các mô hình đã có như trồng rau sạch, nuôi hươu, địa phương phải kiên trì, sát cánh cùng bà con, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật để mô hình đạt hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho Đảng bộ xã Phước Chánh. Ảnh: VINH ANH

Đối với các kiến nghị của xã, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành theo thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả.