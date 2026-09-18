Xã Phúc Thọ: Nước sông Tích vẫn trên báo động III, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập

Trước nguy cơ thiệt hại đối với lúa đã đến kỳ thu hoạch, xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch, đồng thời triển khai các giải pháp tiêu úng, bảo đảm an toàn cho người dân và sản xuất.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ hỗ trợ người dân khu vực Đồi Ó, thôn Cung Sơn thu hoạch lúa mùa.

Huy động lực lượng cứu lúa trong vùng ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Tích dâng cao, vượt báo động III khiến nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Thọ bị ngập. Trong đó, một số diện tích lúa đã chín nhưng chưa kịp thu hoạch, đứng trước nguy cơ giảm năng suất, chất lượng nếu tiếp tục ngâm trong nước.

Tại khu vực Đồi Ó, thuộc thôn Cung Sơn, tuyến đường độc đạo dẫn vào khu vực bị ngập sâu hơn 1m, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản. Trong khi đó, nhiều diện tích lúa tại đây đã đến thời điểm thu hoạch, đòi hỏi phải khẩn trương thu hoạch trước khi nước tiếp tục dâng.

Trước tình hình đó, từ chiều 17-9, UBND xã Phúc Thọ đã huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân sự, Công an, an ninh cơ sở, cán bộ Phòng Kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng tại cơ sở xuống đồng hỗ trợ người dân.

Các lực lượng được phân công theo từng khu vực, trực tiếp gặt lúa, tập kết và vận chuyển về nơi an toàn. Mặc dù nhiều diện tích ruộng bị ngập, việc thu hoạch gặp không ít khó khăn, song các lực lượng vẫn tranh thủ thời tiết, tập trung thu hoạch trước những diện tích có nguy cơ thiệt hại cao.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ hỗ trợ người dân khu vực Đồi Ó, thôn Cung Sơn thu hoạch lúa mùa.

Nhờ sự chung sức của lực lượng chức năng và người dân, khoảng 10ha lúa mùa tại thôn Cung Sơn đã được thu hoạch trong ngày 17-9. Việc hỗ trợ kịp thời giúp người dân giảm bớt khó khăn, hạn chế thiệt hại đối với thành quả sản xuất trong điều kiện nước sông Tích vẫn diễn biến phức tạp.

107,8ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng

Theo UBND xã Phúc Thọ, tính đến ngày 18-9, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi ngập úng là 107,8ha.

Trong đó, diện tích lúa bị ngập 67,5ha, tập trung tại Long Xuyên 15ha, Tích Giang 37ha, Trạch Mỹ Lộc 2,5ha, Phúc Hòa 1ha, Thọ Lộc 20ha và Phụng Thượng 2ha. Sau khi người dân và các lực lượng hỗ trợ thu hoạch trong ngày 17-9, diện tích lúa bị ngập đã giảm khoảng 10ha.

Ngoài lúa, ngập úng cũng ảnh hưởng đến 6,5ha hoa, cây cảnh; 12,5ha rau màu, ngô và 1,5ha cây ăn quả. Đáng chú ý, 19,8ha diện tích nuôi thủy sản tại Long Xuyên, Tích Giang, Phúc Hòa và khu vực thị trấn cũng bị ngập.

Lực lượng chức năng xã Phúc Thọ hỗ trợ người dân khu vực Đồi Ó, thôn Cung Sơn thu hoạch lúa mùa.

Tình trạng ngập úng còn ảnh hưởng đến chăn nuôi. Tại thôn Cung Sơn, 5 hộ dân đã phải di chuyển 30 con trâu, bò ra khỏi khu vực chăn nuôi để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ, UBND xã Phúc Thọ đã tổ chức kiểm tra các khu vực bị ngập, đồng thời chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ và các hợp tác xã vận hành các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn. Các lực lượng chức năng được yêu cầu thường xuyên theo dõi mực nước, chủ động xử lý những khu vực có nguy cơ ngập sâu, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Xã cũng bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại trụ sở Ban Chỉ huy để theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh. Vật tư, phương tiện và nhân lực được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.

Đến ngày 18-9, cơ bản các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã rút nước, bảo đảm việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, trước tình hình mực nước sông Tích vẫn ở mức cao, xã tiếp tục duy trì các phương án ứng phó, không chủ quan trước nguy cơ ngập úng có thể diễn biến phức tạp.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ sản xuất trên địa bàn, UBND xã Phúc Thọ đã bố trí 2 xe tải đất và lực lượng hỗ trợ phường Tùng Thiện xử lý sự cố tại bờ bao Vũng Quâng, khu vực bờ bao sông Tích.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Lê Hồng Hưng, trong những ngày tới, xã tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước sông; chỉ đạo các đơn vị thủy lợi vận hành hiệu quả các trạm bơm tiêu úng; kiểm tra hệ thống kênh mương, công trình đê điều và các điểm có nguy cơ ngập để kịp thời khơi thông dòng chảy, xử lý sự cố. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tại những khu vực còn bị ngập, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.