Xã Phúc Thọ hỗ trợ dân thu hoạch lúa mùa, hạn chế thiệt hại do mưa lớn

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Phúc Thọ bị ngập sâu.

Nước sông Tích vượt báo động III, nhiều khu vực bị ngập

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phúc Thọ, từ ngày 14-9 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa đo được khoảng 295mm.

Đáng chú ý, lúc 2h40 ngày 17-9, mực nước sông Tích tại trạm đo Kim Quan đạt 8,43m, vượt 0,03m so với mức báo động III (8,40m).

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, mưa lớn và mực nước sông dâng cao đã gây ngập tại nhiều khu vực trên địa bàn xã Phúc Thọ. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng khoảng 98ha.

Trong đó, diện tích lúa bị ngập 77,5ha, tập trung tại các khu vực Long Xuyên 15ha, Tích Giang 37ha, Trạch Mỹ Lộc 2,5ha, Phúc Hòa 1ha, Thọ Lộc 20ha và Phụng Thượng 2ha. Diện tích hoa, cây cảnh bị ngập khoảng 6,5ha, chủ yếu tại Tích Giang và Trạch Mỹ Lộc.

Ngoài ra, khoảng 12,5ha rau màu bị ảnh hưởng tại Long Xuyên, Thượng Cốc, Phúc Hòa, Thọ Lộc, Phụng Thượng và khu vực thị trấn; 1,5ha cây ăn quả tại Phụng Thượng cũng bị ngập.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Phúc thọ bị ngập ảnh hưởng tới đi lại của người dân.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông nông thôn tại Tích Giang, Long Xuyên, Phụng Thượng bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trên tuyến đường 32, một số đoạn xảy ra ngập cục bộ, đoạn gần nhà hàng Thủy Nguyên và khu vực nghĩa trang Liệt sĩ.

Chủ động tiêu úng, ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Phúc Thọ đã chủ động triển khai các phương án ứng phó. Ngày 15-9, UBND xã ban hành Công văn số 2298/UBND-KT về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời thông báo, vận động người dân chủ động thu hoạch lúa mùa nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão.

UBND xã và các cơ quan chuyên môn đã tổ chức kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập úng; chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ và các hợp tác xã vận hành các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn.

Cùng với đó, xã yêu cầu cơ quan thường trực chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Các cơ quan, đơn vị bố trí lực lượng trực nghiêm túc 24/24 giờ tại trụ sở Ban Chỉ huy để theo dõi, cập nhật tình hình và kịp thời chỉ đạo xử lý các sự cố phát sinh.

Nhiều diện tích lúa đã đến ngày thu hoạch bị ngập sâu, xã Phúc Thọ chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Phòng Kinh tế xã...đang hỗ trợ nhân dân thu hoạch các diện tích lúa bị ngập.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Thọ Nguyễn Thị Tuyết, xã tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai và mực nước sông để chủ động ứng phó khi tình hình diễn biến phức tạp.

Xã tiếp tục chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ và các hợp tác xã vận hành các trạm bơm tiêu úng; tuyên truyền, vận động người dân nạo vét, khơi thông kênh mương, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Hệ thống kênh mương, công trình đê điều và các khu vực có nguy cơ úng ngập cũng được tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và khơi thông dòng chảy tại các điểm ngập cục bộ.

Đặc biệt, trong bối cảnh lúa mùa đang bước vào thời kỳ thu hoạch, xã Phúc Thọ chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Phòng Kinh tế xã cũng phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Hà Nội tổ chức sấy lúa cho người dân có nhu cầu, góp phần bảo đảm chất lượng lúa sau thu hoạch trong điều kiện thời tiết mưa kéo dài.