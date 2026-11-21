Đảng ủy - HĐND- UBND xã Phúc thọ tặng hoa chúc mừng ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Ảnh: NM

Tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp tục là động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: NM

Đối với xã Phúc Thọ, truyền thống đoàn kết được vun đắp qua nhiều thế hệ, thể hiện trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã góp phần khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong phát triển địa phương.

Đến nay, toàn xã có hơn 168 hộ dân tham gia hiến đất với tổng diện tích hơn 1.600m² đất nông nghiệp. Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp trao tặng 1.553 suất quà dịp lễ, Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá gần 600 triệu đồng; vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt hơn 456 triệu đồng; khởi công xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết với kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực này góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu tọa đàm: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa, chung sức xây dựng quê hương Phúc Thọ văn minh, giàu đẹp”. Ảnh: NM

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đồng thời đòi hỏi sự đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, khuyến khích người dân đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề truyền thống, làng nghề, thương mại, dịch vụ và sản phẩm OCOP; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phúc Thọ trao quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NM

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Mỗi thôn, mỗi gia đình và mỗi người dân cần cụ thể hóa tinh thần đoàn kết bằng những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Phúc Thọ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ngày hội năm nay còn gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh và nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo xã Phúc Thọ lãnh đạo xã biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu. Ảnh: NM

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ bày tỏ mong muốn sau Ngày hội hôm nay, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm sẽ tiếp tục được lan tỏa từ hội trường này đến từng thôn, từng khu dân cư, từng gia đình và mỗi người dân. "Hãy để mỗi ngày trong cuộc sống đều là một ngày vun đắp tình đoàn kết; mỗi việc làm tốt đều góp phần xây dựng văn hóa; mỗi sự đồng thuận đều tạo thêm động lực phát triển; mỗi người dân đều được tham gia, được đóng góp và được thụ hưởng những thành quả phát triển của quê hương".

Trong khuôn khổ chương trình, xã Phúc Thọ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa, chung sức xây dựng quê hương Phúc Thọ văn minh, giàu đẹp”. Dịp này, xã trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu; trao giải cuộc thi viết về bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thọ cũng phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.