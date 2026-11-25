Tăng tốc thi công trên mặt bằng đã bàn giao

Dự án nâng cấp đường liên xã Long Xuyên - Xuân Đình được UBND huyện Phúc Thọ trước đây phê duyệt theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 10-12-2022, có tổng chiều dài khoảng 1,8km. Điểm đầu tuyến tại Km0+00 thuộc đường đê Ngọc Tảo, khu vực dốc Triệu Xuyên; điểm cuối tại Km1+800, thuộc địa bàn thôn Xuân Đồng, xã Xuân Đình (cũ).

Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang 13,5m, gồm các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh.

Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, kết nối các khu dân cư, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo định hướng quy hoạch của địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa mà còn tạo diện mạo khang trang, văn minh cho khu vực.

Dự án nâng cấp đường liên xã Long Xuyên - Xuân Đình đang được xã Phúc Thọ tập trung triển khai thi công. Ảnh: HL

Xác định ý nghĩa của dự án, sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phúc Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan, trong đó Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ làm đại diện chủ đầu tư, đã tổ chức triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phối hợp với các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm điều kiện để dự án được thực hiện theo kế hoạch.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành GPMB phần diện tích đất nông nghiệp với chiều dài tuyến khoảng 1,3km. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai đồng loạt các hạng mục công trình.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ, trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang khẩn trương thi công những hạng mục như hè đường, hệ thống chiếu sáng và nền đường. Quá trình tổ chức thi công được chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ cho biết, với vai trò là chủ đầu tư, đơn vị đang tập trung phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và các bộ phận chuyên môn để tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời gian, huy động tối đa nhân lực, máy móc trên những đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch.

Mục tiêu đặt ra là phấn đấu hoàn thành các hạng mục cần thiết, tổ chức thảm nhựa mặt đường trên phạm vi đã được bàn giao trong tháng 12-2026.

Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tuân thủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Toàn, việc chủ động triển khai thi công ngay trên phần diện tích đã có mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, tránh tình trạng chờ đợi kéo dài, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ dự án.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thọ cũng xác định trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh để bảo đảm tính đồng bộ khi hoàn thiện toàn tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, ngày 25-11, trên công trường dự án, tại những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Tạo đồng thuận, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác GPMB dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn đối với phần diện tích đất thổ cư.

Theo thống kê, đoạn tuyến còn vướng mắc về mặt bằng có chiều dài khoảng 500m, liên quan đến 50 hộ gia đình nằm dọc hai bên tuyến đường. Đây là khu vực có mật độ dân cư sinh sống, việc thu hồi đất liên quan trực tiếp đến nhà ở, công trình và điều kiện sinh hoạt của người dân. Do đó, quá trình triển khai đòi hỏi sự thận trọng, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ thuộc diện thu hồi đất.

Những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Ảnh: HL

Với tinh thần chủ động, quyết liệt nhưng đặt công tác tuyên truyền, vận động lên hàng đầu, UBND xã Phúc Thọ tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Cùng với đó, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, đối thoại, trực tiếp trao đổi với các hộ dân để giải thích về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của dự án cũng như các chính sách liên quan đến GPMB.

Nhờ đó, đến nay đã có 17 hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự đồng thuận, chia sẻ của một bộ phận người dân đối với chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường, vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển lâu dài của địa phương.

Đối với những trường hợp chưa thống nhất, các đơn vị chuyên môn của xã Phúc Thọ sẽ tiếp tục kiên trì vận động, tuyên truyền, tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn.

Quan điểm của địa phương là thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có đất thu hồi, đồng thời đề cao trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chủ trương, chính sách chung.

Cùng với công tác vận động, chính quyền xã cũng đang hoàn thiện các quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý theo quy định đối với những trường hợp cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi đã được tuyên truyền, vận động và thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Việc triển khai các biện pháp theo quy định nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ kỷ cương trong công tác quản lý đất đai và tiến độ thực hiện dự án.

Thực tế cho thấy, GPMB luôn là một trong những khâu có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, nhất là những công trình giao thông đi qua khu vực dân cư. Vì vậy, việc xã Phúc Thọ vừa tập trung giải quyết những vướng mắc còn lại, vừa đẩy nhanh thi công trên phần diện tích đã có mặt bằng thể hiện tinh thần chủ động, không để khó khăn ở một số vị trí ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Khi tuyến đường liên xã Long Xuyên - Xuân Đình hoàn thành, người dân sinh sống dọc hai bên tuyến sẽ là những đối tượng được hưởng lợi trực tiếp và thường xuyên. Mặt đường được nâng cấp, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hè đường được đầu tư đồng bộ sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tình trạng đọng nước, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và giao thương.