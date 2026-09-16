Xã Phúc Thịnh yêu cầu 270 công trình vi phạm tự tháo dỡ

Chiều 16-9, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị công khai đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các thôn, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực kinh tế 3 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Tại hội nghị, UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các thôn tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Đối với công tác thuế, xã phối hợp với Thuế cơ sở 10 thành phố Hà Nội tổ chức giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, xã thực hiện bàn giao đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho các thôn để quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định.

Một nhiệm vụ trọng tâm được xã Phúc Thịnh xác định trong thời gian tới là đẩy nhanh chiến dịch 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Minh, sau rà soát, toàn xã còn 1.122 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận. Xã sẽ giao chỉ tiêu cụ thể (KPI) cho từng cán bộ, xác định rõ số lượng hồ sơ phải xử lý, qua đó nâng cao trách nhiệm và tiến độ giải quyết.

Một công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã Phúc Thịnh bị tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường, Phòng Kinh tế được giao phối hợp với các thôn rà soát, thống kê toàn bộ các công trình vi phạm. UBND xã đã ban hành thông báo tới 270 chủ các công trình vi phạm yêu cầu tự tháo dỡ. Trường hợp cố tình không chấp hành, UBND xã Phúc Thịnh sẽ tiến hành cưỡng chế trong tháng 9 và tháng 10-2026, mục tiêu hoàn thành xử lý các vi phạm trong tháng 1-2027 (trước Tết Nguyên đán).

Đáng chú ý, 7 trạm trộn bê tông trên địa bàn có vi phạm trong thời gian dài mặc dù đã có quyết định đình chỉ, thông báo cắt điện, nước và xử phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Với những vi phạm này, UBND xã đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý.