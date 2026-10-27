Xã Phúc Thịnh xử lý hơn 60 công trình vi phạm

Kiên trì vận động, từng bước tháo gỡ tồn tại

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng uỷ, UBND xã Phúc Thịnh đã có nhiều chỉ đạo và ban hành các kế hoạch, tập trung rà soát, phân loại và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm. Trọng tâm là những trường hợp sử dụng đất công, đất nông nghiệp không đúng quy định; công trình chưa bảo đảm điều kiện PCCC và các trạm trộn bê tông xây dựng trái phép chưa chấp hành yêu tháo dỡ của chính quyền địa phương. Để đạt được hiệu quả cao, Đảng uỷ xã đã giao cho từng Uỷ viên Ban Thường vụ xã phụ trách các địa bàn xã cũ trước sáp nhập chịu trách nhiệm đốc đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đảng uỷ xã Phúc Thịnh giao nhiệm vụ cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, xử lý các công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Theo UBND xã Phúc Thịnh tính đến ngày 27-10, trên địa bàn 5 xã trước sáp nhập gồm Nam Hồng, Bắc Hồng, Tiên Dương, Vân Nội và Nguyên Khê (nay là xã Phúc Thịnh) có tổng cộng hơn 500 trường hợp vi phạm. Trong số này, 63 trường hợp đã xử lý xong, số còn lại tiếp tục được tập trung giải quyết theo từng nhóm vi phạm. Đây đều là các trường hợp đã được xã tuyên truyền, vận động, tự tháo dỡ không phải tổ chức cưỡng chế.

Kết quả tại các địa bàn cũ cho thấy sự chuyển biến rõ hơn ở nhóm vi phạm đất công gắn với yêu cầu thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng. Tại Tiên Dương cũ, 43 trường hợp vi phạm đất công đã bàn giao mặt bằng. Tại Bắc Hồng cũ, 7 trường hợp vi phạm đất công đã bàn giao mặt bằng, 2 trường hợp khác được lập hồ sơ quản lý đất công.

Ở Nam Hồng cũ, 7 trường hợp vi phạm đất công đã thu dọn tài sản, bàn giao mặt bằng; một trường hợp kinh doanh trên đất ở kết hợp hoạt động kinh doanh đã dừng hoạt động, thu dọn tài sản. Tại Vân Nội và Nguyên Khê cũ, 2 trạm trộn bê tông vi phạm cũng đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Một công trình vi phạm được xã vận động tự tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Theo UBND xã Phúc Thịnh, một trong những nhiệm vụ khó khăn là xử lý các nhà xưởng, kho bãi có nguy cơ cháy, nổ cao và chưa bảo đảm yêu cầu PCCC. Trong số 17 công trình vi phạm, ghi nhận 2 trường hợp đã tháo dỡ hoặc dừng hoạt động; 2 công trình đang tháo dỡ, di chuyển tài sản; 13 trường hợp chưa chấp hành đến thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, ông Trương Văn Tuyết đã tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng. Trường hợp ông Lê Thế Hân tại thôn Lương Nỗ đã dừng hoạt động kinh doanh gas. Đây là những kết quả cụ thể trong quá trình xã tập trung xử lý các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hai trường hợp khác đang được tháo dỡ, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội 17 đang thu dọn tài sản phục vụ dự án đầu tư công. Đối với kho của Công ty TNHH Kaka Việt Nam thuê của ông Nguyễn Văn Sáng tại thôn Tiên Hùng, Công ty Điện lực Đông Anh đã cắt điện và công trình đang được tháo dỡ.

Một trạm trộn bê tông vi phạm chưa tự giác tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Đối với các trường hợp còn lại, UBND xã chỉ đạo Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, tiến tới thực hiện quy trình cưỡng chế trong tháng 11 và tháng 12-2026 theo kế hoạch.

Xử lý đến cùng các trạm trộn bê tông vi phạm

Cùng với nhà xưởng, các trạm trộn bê tông cũng là nhóm vi phạm được xã tập trung kiểm tra, xử lý. Trong tổng số 7 trạm trộn xây dựng trái phép, trạm trộn của Công ty TNHH Việt Đức đã tự tháo dỡ toàn bộ công trình, thiết bị và bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý cụm công nghiệp.

Với trạm trộn của Công ty TNHH NCP Vĩnh Ngọc (trên phần đất ông Phạm Văn Thủy quản lý), xã dự kiến tổ chức cưỡng chế ngày 21-10. Tuy nhiên, ngày 20-10, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức gặp gỡ, vận động; hộ gia đình ông Thuỷ đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để xã quản lý. Ban Quản lý dự án được giao quây rào, bảo đảm quản lý khu đất theo quy định.

Trong khi đó, tại trạm trộn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế ASEAN, doanh nghiệp mới tháo dỡ một phần hạng mục nhỏ gồm nhà bảo vệ, nhà để xe công nhân. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng vẫn ghi nhận tình trạng sản xuất, vận chuyển bê tông. Công an xã Phúc Thịnh cho biết sẽ tăng cường lực lượng, lập chốt tại trạm trộn bê tông ASEAN không cho hoạt động.

Công an xã Phúc Thịnh sẽ tăng cường lực lượng, lập chốt tại trạm trộn bê tông ASEAN không cho hoạt động. Ảnh: Thanh Hà

Đối với một số trạm trộn của Công ty Cổ phần Xây dựng Bê tông Chèm Hà Nội, Công ty cổ phần LICOGI 12.1, Công ty Cổ phần Sản xuất bê tông Sông Hồng… UBND xã đã thông báo yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, đồng thời chuẩn bị phương án cưỡng chế nếu các đơn vị không chấp hành.

Bên cạnh các công trình quy mô lớn, xã Phúc Thịnh còn phải giải quyết nhiều trường hợp vi phạm đất công, đất nông nghiệp và hoạt động kinh doanh chưa bảo đảm PCCC. Theo báo cáo, còn 84 trường hợp nhà ở kết hợp kinh doanh cần khắc phục các tồn tại về PCCC, tập trung tại địa bàn Nam Hồng cũ, Vân Nội cũ và Nguyên Khê cũ.

UBND xã giao các phòng chuyên môn phối hợp Công an xã và lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ số 20 tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh lắp đặt đầy đủ hệ thống, thiết bị PCCC theo quy định. Những trường hợp không khắc phục sẽ bị kiểm tra, xử phạt hoặc yêu cầu dừng hoạt động.

Đối với các trường hợp đã có thông báo thu dọn tài sản nhưng chưa thực hiện, xã xây dựng lộ trình xử lý theo từng tháng. Trong tháng 10, xã dự kiến lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 khu đất đã được vận động nhưng không chấp hành; đồng thời tiếp tục vận động 25 trường hợp tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Sang tháng 11, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai đối với 193 trường hợp còn lại đã có thông báo thu dọn tài sản.

Trong thời gian tới, xã Phúc Thịnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động đồng thời cưỡng chế những công trình cố tình không tháo dỡ theo yêu cầu của chính quyền địa phương.