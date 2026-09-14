Xã Phúc Thịnh: Xử lý hàng loạt xe quá tải 'băm nát' đường Lê Hữu Tựu

Từ phản ánh của báo chí đến hành động cụ thể

Tuyến đường Lê Hữu Tựu từng là điểm nóng về tình trạng xe tải, xe container, xe chở vật liệu xây dựng có tải trọng lớn chạy trên đường ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là tại khu vực đông dân cư dù đã được cắm biển hạn chế tải trọng trên 10 tấn.

Xe quá tải không còn "cày nát" tuyến đường Lê Hữu Tựu. Ảnh: Thanh Hà

Sau phản ánh của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng này. Thực tế ghi nhận của phóng viên cho thấy, tình trạng xe quá tải từng gây bức xúc cho người dân trên tuyến đường Lê Hữu Tựu hiện hầu như không còn.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Đội CSGT đường bộ số 15 (Công an Hà Nội), đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng của xã Phúc Thịnh rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên tuyến.

Một trong những yếu tố quan trọng để duy trì kết quả là nâng cao ý thức tự giác của lái xe, chủ doanh nghiệp. Qua công tác tuyên truyền, nhiều doanh nghiệp và lái xe đã nắm rõ hơn các quy định về tải trọng, tuyến đường hạn chế phương tiện và phương án phân luồng giao thông trên địa bàn.

Tài xế Nguyễn Trung Đông trả lời phỏng vấn phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà

Tài xế Nguyễn Trung Đông, (trú tại phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình) thường xuyên chạy qua tuyến đường này cho biết, bản thân ông thường xuyên được doanh nghiệp và lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền về các quy định khi tham gia giao thông, trong đó có việc chấp hành các tuyến đường cấm, hạn chế tải trọng trên tuyến đường Lê Hữu Tựu.

“Ngoài việc tuyên truyền sâu rộng đến từ các chủ doanh nghiệp, các lái xe, Đội CSGT đường bộ số 15 cũng sẽ tuần tra liên tục, khép kín địa bàn và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, tránh gây mất an toàn giao thông cũng như thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết.

Chị Ngô Thị Thanh Hương (trú tại xã Phúc Thịnh) thường xuyên đi làm qua tuyến đường này cho biết, trước đây xe quá tải thường xuyên chạy trên tuyến đường Lê Hữu Tựu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, gần như không còn xuất hiện xe tải trọng lớn trên 10 tấn, người tham gia giao thông yên tâm hơn mỗi khi di chuyển qua đây.

Chị Ngô Thị Thanh Hương cho biết, xe quá tải gần như không còn chạy trên tuyến đường Lê Hữu Tựu. Ảnh: Thanh Hà

“Trong gần 2 tháng qua, Đội CSGT đường bộ số 15 đã xử lý rất nhiều trường hợp liên quan đến chở hàng quá tải trên tuyến đường này. Qua đó, tình hình đã có chuyển biến rõ rệt”, Trung tá Nguyễn Hữu Cường nói.

Hơn 1.000 trường hợp xe tải vi phạm bị xử lý

Không chỉ riêng đường Lê Hữu Tựu, công tác kiểm soát xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng và chở vật liệu rơi vãi đang được Đội CSGT đường bộ số 15 triển khai thường xuyên trên toàn địa bàn phụ trách.

Theo thống kê của đơn vị này, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã xử lý hơn 1.000 trường hợp xe tải vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó, hơn 840 trường hợp vi phạm về quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng bị xử phạt hơn 4,24 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 phương tiện, 812 giấy tờ; trừ điểm giấy phép lái xe 60 trường hợp; tước giấy phép lái xe, tem kiểm định, phù hiệu 79 trường hợp.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Đội CSGT đường bộ số 15. Ảnh: Thanh Hà

Đáng chú ý, trong số này có 707 trường hợp quá tải từ 10% đến 30%; 23 trường hợp quá tải từ 30% đến 50%; 2 trường hợp quá tải trên 150%; 2 trường hợp quá tải cầu đường từ 10% đến 20%. Ngoài ra, lực lượng chức năng xử lý 32 trường hợp quá khổ và 48 trường hợp cơi nới. Đối với hành vi chở vật liệu để rơi vãi hoặc không che chắn, đơn vị đã xử lý 154 trường hợp, với số tiền phạt 462 triệu đồng và tạm giữ 138 giấy tờ.

Riêng trên tuyến Lê Hữu Tựu, hơn 25 trường hợp đã bị xử lý, với tổng số tiền phạt hơn 236 triệu đồng, tạm giữ hơn 25 giấy tờ. Trong đó có hơn 24 trường hợp quá tải từ 10% đến 30%, 2 trường hợp quá tải cầu đường từ 10% đến 20% và 2 trường hợp quá tải từ 30% đến 50%.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Cường, các chủ doanh nghiệp và lái xe trên địa bàn cơ bản chấp hành tương đối nghiêm túc các quy định pháp luật cũng như phương án tổ chức giao thông do chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 15 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới các chủ doanh nghiệp, lái xe, đồng thời tổ chức tuần tra liên tục, khép kín địa bàn. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để tránh gây mất an toàn giao thông, đồng thời thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.