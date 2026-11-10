Xã Phúc Thịnh: Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê

Kiểm tra tận nơi, xử lý bằng kết quả quan trắc

Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê (CCN Nguyên Khê) là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, cùng với hoạt động sản xuất, những áp lực về môi trường, đặc biệt là nước thải, bụi và khí thải công nghiệp, đã trở thành vấn đề được người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền quan tâm giải quyết.

Xã Phúc Thịnh phối hợp với cơ quan công an lấy mẫu nước thải để quan trắc tại CCN Nguyên Khê. Ảnh: Thanh Hà

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, thời gian qua, địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Đến nay, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 doanh nghiệp hoạt động tại CCN Nguyên Khê, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, đối với những cơ sở bị người dân phản ánh có dấu hiệu gây ô nhiễm, xã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra đột xuất, lấy mẫu nước thải, khí thải gửi cơ quan chuyên môn phân tích, giám định. Đây là cách làm nhằm xác định chính xác mức độ tác động môi trường, có căn cứ xử lý vi phạm, thay vì chỉ dừng ở việc kiểm tra hồ sơ hay yêu cầu doanh nghiệp báo cáo.

Điển hình, ngày 20-8, xã Phúc Thịnh phối hợp với lực lượng công an kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần MiZa (trong CCN Nguyên Khê), lấy mẫu nước thải và khí thải để quan trắc. Kết quả thử nghiệm cho thấy, các thông số được kiểm tra đều đáp ứng yêu cầu trong giấy phép môi trường. Mặc dù trước đó, đơn vị đã bị UBND đã xử phạt hàng trăm triệu đồng vì hành vi gây ô nhiễm môi trường. Sau khi bị xử phạt, đơn vị đã chủ động nâng cấp hệ thống xử lý chất thải cục bộ cho nhà máy. Việc kiểm tra khách quan, đánh giá bằng kết quả chuyên môn không chỉ giúp xử lý đúng vi phạm mà còn bảo đảm công bằng đối với những doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường.

Nước thải sau khi xử lý của Công ty Cổ phần MiZa. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với kiểm tra từng cơ sở sản xuất, xã Phúc Thịnh đặc biệt chú trọng kiểm soát hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp. Địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư CCN Nguyên Khê kiện toàn, nâng cấp hệ thống, bảo đảm khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất; đồng thời xác định việc đầu tư hạ tầng phải gắn với hiệu quả vận hành thực tế; chất lượng nước thải sau xử lý phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên, không để xảy ra tình trạng đầu tư hệ thống nhưng nước thải đầu ra vẫn không đáp ứng quy chuẩn.

Mặc dù chủ đầu tư CCN Nguyên Khê đã báo cáo hoàn thành việc kiện toàn, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung, tuy nhiên tinh thần kiểm tra đến cùng được thể hiện rõ qua đợt lấy mẫu ngày 16-10. Theo Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh Dương Trọng Tuấn Cường, đơn vị đã phối hợp với cơ quan công an tiến hành lấy mẫu nước thải để quan trắc tại vị trí xả nước sau xử lý ra hố ga tiếp nhận của Trạm xử lý nước thải CCN Nguyên Khê của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (chủ đầu tư CCN Nguyên Khê).

Trạm trộn bê tông Việt Đức đã tháo dỡ hoàn toàn. Ảnh: Thanh Hà

“Kết quả phân tích cho thấy, gần như tất cả các chỉ số đều đảm bảo theo quy định, chỉ có 1 thông số Florua vượt quy chuẩn 1,41 lần. Theo biên bản làm việc, lưu lượng xả thải tại thời điểm xác minh khoảng 630m³/ngày đêm. Căn cứ kết quả quan trắc, cơ quan chuyên môn đang xem xét, xác định hành vi và trách nhiệm của các tổ chức liên quan để xử lý theo quy định. Theo phương án tính toán được địa phương đề cập, mức xử phạt có thể lên tới 340 triệu đồng”, ông Dương Trọng Tuấn Cường cho biết.

Kết quả này cho thấy, việc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải mới chỉ là một bước trong quá trình kiểm soát ô nhiễm. Quan trọng hơn, chất lượng nước thải đầu ra phải được bảo đảm trong suốt quá trình vận hành. Bởi vậy, xã Phúc Thịnh xác định tiếp tục duy trì hoạt động quan trắc, kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành quy định.

Kiên quyết tháo dỡ các trạm trộn bê tông vi phạm

Bên cạnh việc kiểm soát nước thải, một trong những nhiệm vụ được xã Phúc Thịnh tập trung giải quyết là xử lý các trạm trộn bê tông trong CCN Nguyên Khê có vi phạm, bị người dân phản ánh gây ảnh hưởng đến môi trường sống. Thực tế, hoạt động của các trạm trộn bê tông với bụi, tiếng ồn và phương tiện vận chuyển vật liệu đã gây không ít lo ngại cho các khu vực lân cận.

Trạm trộn bê tông trong khuôn viên Công ty Bê tông Hà Thanh treo biển dừng hoạt động. Ảnh: Thanh Hà

Đáng chú ý, Trường THPT Phúc Thịnh nằm cạnh một trạm trộn bê tông trong khuôn viên Công ty Bê tông Hà Thanh. Thầy Đỗ Văn Khoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên và học sinh phải chịu ảnh hưởng nhiều từ bụi và tiếng ồn phát sinh trong quá trình sản xuất bê tông.

Trước thực trạng đó, xã Phúc Thịnh đã tập trung vận động, yêu cầu các chủ cơ sở tự giác khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm. Đến nay, trạm trộn bê tông Việt Đức đã thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình. Trạm trộn bê tông trong khuôn viên bê tông Hà Thanh đã dừng hoạt động. Đây là kết quả cụ thể từ sự kiên trì vận động kết hợp với các biện pháp quản lý, xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương.

Đối với các trạm trộn của Công ty Cổ phần Bê tông Chèm Hà Nội, Công ty Cổ phần LICOGI 12.1 và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng quốc tế ASEAN vẫn tiếp tục hoạt động, xã đã xây dựng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ theo quy định. Theo phương án, việc cưỡng chế bắt đầu từ ngày 17-11, thời gian thực hiện khoảng 7 ngày hoặc đến khi hoàn thành công việc.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh khẳng định, tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê đã giảm đáng kể sau quá trình kiểm tra, xử lý quyết liệt. Tuy nhiên, địa phương sẽ không vì thế mà giảm cường độ giám sát. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền địa phương là xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, tại CCN Nguyên Khê.