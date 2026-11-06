Xã Phúc Thịnh: Xây dựng phương án, chuẩn bị cưỡng chế 3 trạm trộn bê tông

Nhiều năm chưa chấp hành quyết định cưỡng chế

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có nhiều bài viết phản ánh về 7 trạm trộn bê tông của các doanh nghiệp xây dựng trái phép trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Những trạm trộn bê tông này đã xây dựng và hoạt động trái phép nhiều năm kể từ khi còn huyện Đông Anh cũ gây bức xúc trong nhân dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Trạm trộn bê tông xây dựng trái phép của Công ty cổ phần LICOGI 12.1. Ảnh: Thanh Hà

Mới đây, xã Phúc Thịnh đã vào cuộc quyết liệt, yêu cầu chủ các trạm trộn này tự giác tháo dỡ, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến nay đã có 2 trạm trộn hoàn thành việc tháo dỡ các công trình vi phạm, hoàn trả lại mặt bằng theo đúng yêu cầu của UBND xã. Một số trạm trộn khác mặc dù đã có yêu cầu dừng hoạt động nhưng vẫn không chấp hành.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh Dương Trọng Tuấn Cường, qua kiểm tra thực tế ngày 3-11-2026, cả 3 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Bê tông Chèm Hà Nội, Công ty cổ phần LICOGI 12.1 và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế ASEAN vẫn chưa tự giác thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, các doanh nghiệp vẫn có hoạt động sản xuất.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế ASEAN, Công ty cổ phần Bê tông Chèm Hà Nội, Công ty cổ phần LICOGI 12.1 chưa chấp hành quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cũ về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng không phép.

Xã Phúc Thịnh đang hoàn thiện phương án cưỡng chế các trạm trộn bê tông vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, xã đã giao Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế đối với 3 doanh nghiệp. Ngày 29-10-2026, UBND xã đã gửi văn bản tới các cơ quan, phòng, ban và đơn vị liên quan đề nghị tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo phương án cưỡng chế. Đây là bước chuẩn bị nhằm rà soát toàn diện các điều kiện, phân định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, bảo đảm quá trình tổ chức thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật.

Còn đại diện điện lực Đông Anh cho biết, đơn vị đã thực hiện cắt điện đối với 3 trạm trộn bê tông này. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra Điện lực Đông Anh phát hiện các đơn vị trên sử dụng máy phát điện công suất lớn để sản xuất.

Chuẩn bị kỹ các điều kiện, bảo đảm cưỡng chế an toàn

Theo phương án dự kiến, xã Phúc Thịnh sẽ tổ chức cưỡng chế từ 7h45 ngày 17-11-2026, thời gian thực hiện khoảng 7 ngày hoặc đến khi hoàn thành công việc. Các lực lượng tham gia được bố trí thực hiện nhiệm vụ tại khu vực vi phạm của từng doanh nghiệp, trong đó chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và kiểm soát người ra vào khu vực cưỡng chế.

Đối với mỗi doanh nghiệp, phương án dự kiến bố trí các chốt của Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở để tổ chức phân luồng giao thông, thiết lập hàng rào bảo vệ, bảo đảm khu vực thực hiện nhiệm vụ được kiểm soát, không để người không có trách nhiệm đi vào. Lực lượng trực tiếp thực hiện cưỡng chế sẽ tập trung tại các vị trí cần xử lý theo sơ đồ bố trí cụ thể.

Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng quốc tế ASEAN dùng máy phát điện công suất lớn để hoạt động. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với đó, công tác di dời tài sản, nguyên vật liệu và vật kiến trúc được xác định là một trong những nội dung cần thực hiện trước khi phá dỡ công trình. Phương án đặt ra yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng để kiểm kê, di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế, hạn chế tối đa những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với việc phá dỡ, các công trình có kết cấu cố định như tường, nền dự kiến được xử lý bằng máy móc chuyên dụng; các bộ phận kết cấu kim loại được tháo dỡ với sự hỗ trợ của lực lượng kỹ thuật. Quá trình thực hiện phải tuân thủ phương án được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, an toàn lao động và an toàn đối với các công trình, tài sản xung quanh.

Đặc biệt, việc tổ chức cưỡng chế tại khu vực có hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa sự cố, xử lý tình huống phát sinh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan cần được đặt lên hàng đầu.

Trước đó, thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đảng uỷ, UBND xã Phúc Thịnh đã có nhiều chỉ đạo và ban hành các kế hoạch, tập trung rà soát, phân loại và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm. Trọng tâm là những trường hợp sử dụng đất công, đất nông nghiệp không đúng quy định; công trình chưa bảo đảm điều kiện PCCC và các trạm trộn bê tông xây dựng trái phép chưa chấp hành yêu tháo dỡ của chính quyền địa phương.