Các đại biểu dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Thanh Hà

Diễn văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành giáo dục địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn. Phúc Thịnh hiện có hơn 18.000 học sinh, hơn 990 cán bộ, giáo viên; 100% nhà giáo đạt chuẩn và trên chuẩn. Các nhà trường đổi mới phương pháp, phát huy phẩm chất, năng lực học sinh, chuyển từ truyền thụ một chiều sang khơi gợi tính chủ động, sáng tạo.

Chất lượng giáo dục được thể hiện ở cả giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Ở bậc mầm non, các cơ sở triển khai phương pháp Montessori, STEAM; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 2,3%, thấp còi còn 1,8%. Ở bậc trung học cơ sở, 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục xã. Ảnh: Thanh Hà

Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2025-2026, học sinh Phúc Thịnh giành 41 giải, đạt tỷ lệ 77,4%, gồm 1 giải Nhất, 13 giải Nhì, 18 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Đội tuyển Tiếng Anh có 10/10 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh. 100% nhà trường ứng dụng học bạ số, chữ ký số trong quản trị; giáo viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế bài giảng trực quan. Giáo dục thể chất, trường học an toàn được quan tâm; hơn 60% học sinh biết bơi.

Trong năm qua, hàng chục tỷ đồng được chi trả kịp thời; học bổng, xe đạp được trao tới học sinh khó khăn, động viên các em vươn lên. Phương châm “Không bỏ lại ai phía sau” được thực hiện bằng sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Xã Phúc Thịnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Ảnh: Thanh Hà

Kết thúc năm học 2025-2026, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Hồng, cô giáo Vũ Thị Hồng Tươi, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Dương. UBND thành phố tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen cho 6 tập thể, 34 cá nhân; công nhận 10 tập thể lao động xuất sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn trường học. Qua đó, từng bước xây dựng Phúc Thịnh trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao.