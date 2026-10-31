Xã Phúc Thịnh tuyên dương 255 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Hà

Điểm nhấn của chương trình là tuyên dương 255 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Trong số này có nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; trúng tuyển các trường đại học với điểm số ấn tượng, những thủ khoa đại học, học sinh đạt kết quả SAT nổi bật và sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Đây là những kết quả thể hiện tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo của quê hương Phúc Thịnh, đồng thời cho thấy sự quan tâm của gia đình, nhà trường và địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

Xã Phúc Thịnh khen thưởng các cá nhân điển hình trong phong trào "Người tốt, việc tốt". Ảnh: Thanh Hà

Cùng với thành tích trong học tập, phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục lan tỏa nhiều nghĩa cử đẹp trong cộng đồng. Tiêu biểu là những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi nhưng luôn hướng về vùng cao, hải đảo; người dân tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để mở đường; cô giáo mầm non 27 lần hiến máu cứu người, đồng thời hiến tóc tặng bệnh nhi ung thư.

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2026 thu hút 41 bài dự thi, phản ánh sinh động những việc làm ý nghĩa, những tấm gương bình dị nhưng giàu tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái. Qua đó, góp phần phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những hành động đẹp trong đời sống.

Các cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Thanh Hà

Đối với đợt thi đua cao điểm tháng 10-2026, xã Phúc Thịnh ghi nhận nhiều kết quả thiết thực với 137 công trình tự quản tại 26 thôn; hàng nghìn lượt người tham gia phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; triển khai 26 mô hình “Thôn số”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên nhấn mạnh, những kết quả trên được tạo nên từ sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các phong trào thi đua không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nhân ái, hiện đại.

Đặc biệt, trong quá trình thí điểm xây dựng mô hình xã xã hội chủ nghĩa, địa phương xác định giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh cộng đồng là những nhiệm vụ quan trọng.