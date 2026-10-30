Xã Phúc Thịnh trao quyết định công nhận 26 trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thế Chuyên đã báo cáo tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Theo đó, ngày 25-10, 26/26 thôn trên địa bàn xã đã tổ chức thành công hội nghị bầu cử Trưởng thôn với 18.265 hộ tham gia trên tổng số 24.422 hộ, đạt tỷ lệ 74,79%. Kết quả có 18.223 hộ đồng ý, tương đương 74,62% tổng số hộ toàn xã. Thôn Tuân Lề có tỷ lệ cử tri tham gia và tỷ lệ tín nhiệm đối với trưởng thôn cao nhất, cùng đạt 95,95%.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ xã Hoàng Hải Đăng đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các thôn. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm dân chủ, công khai. Đặc biệt, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của cử tri, nhân dân đã góp phần tạo nên thành công của ngày hội tại cơ sở.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoàng Hải Đăng đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử Trưởng thôn. Ảnh: Thanh Hà

Tại hội nghị, xã Phúc Thịnh công bố, trao 26 quyết định công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031; biểu dương, khen thưởng 31 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử.

Cũng trong buổi sáng 30-10, xã Phúc Thịnh đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2026. Trong tháng qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, xã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 150 năm danh xưng Đông Anh; kết nạp 7 đảng viên mới trong tháng, nâng kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên lên 114,5%.

Xã Phúc Thịnh công bố, trao 26 quyết định công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Hà

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 1.048 tỷ đồng; tổng chi ngân sách xã tính đến ngày 14-10 đạt hơn 1.616 tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán thành phố giao. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung đạt hơn 6.778 tỷ đồng; đến ngày 15-10, giải ngân được hơn 3.462 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong tháng 11, xã Phúc Thịnh tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 26/26 thôn và các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đồng thời, xã tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh.