Xã Phúc Thịnh tổ chức bốc thăm đất tái định cư đợt 5 dự án Vành đai 3

Tại hội nghị, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh Dương Trọng Tuấn Cường đã thông tin về quy chế, quy trình bốc thăm; đồng thời công bố kết quả rà soát các trường hợp được ưu tiên lựa chọn thửa đất theo quy định.

Đồng chí Dương Trọng Tuấn Cường, Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Trên cơ sở đó, Tổ giúp việc Hội đồng tổ chức bốc thăm xác định vị trí đất tái định cư, lập biên bản xác nhận kết quả đối với từng hộ gia đình, cá nhân. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy chế, quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi chính đáng của người dân.

Trong đợt này, các hộ tham gia bốc thăm thuộc 4 thôn, gồm: Thượng Phúc có 2 hộ, Mỹ Nội có 2 hộ, Lương Nỗ có 6 hộ và Phúc Lâm (xã Thư Lâm) có 11 hộ.

Người dân bốc thăm xác định vị trí đất tái định cư. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, từ ngày 14-6 đến 27-9-2026, cơ quan chức năng đã tổ chức 4 đợt bốc thăm tái định cư cho 679 hộ dân đủ điều kiện tại các thôn Mỹ Nội, Vân Nội, Lương Nỗ, Thượng Phúc, Tổ 7 (cũ), Uy Sơn, Đản Mỗ thuộc các xã Phúc Thịnh, Đông Anh và Thư Lâm.

Việc tổ chức bốc thăm đợt 5 tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện, góp phần bảo đảm ổn định đời sống người dân sau thu hồi đất, tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Vành đai 3, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối khu vực phía Bắc Thủ đô.

Dự án đường Vành đai 3 là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội, đoạn tuyến đi qua địa bàn các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh có chiều dài khoảng 14,9km, quy mô mặt cắt ngang từ 61 đến 85m, gồm 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính và 2 đường song hành. Dự án gồm hai dự án thành phần do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 11.731 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh, có tổng kinh phí 5.082 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 với tổng mức đầu tư 6.649 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến quý III-2027.