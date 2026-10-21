Xã Phúc Thịnh thu hồi gần 18.000m² đất công qua tuyên truyền, vận động

Kiên quyết xử lý vi phạm, không để đất công bị chiếm dụng

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND xã Phúc Thịnh đã rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm. Quan điểm của địa phương là kiên trì tuyên truyền, vận động, yêu cầu người vi phạm tự giác khắc phục hậu quả; trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Các công trình vi phạm của ông Hoàng Văn Thuỷ đang được tự tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Tại thôn Viên Nội, trường hợp ông Hoàng Văn Thủy là một trong những vụ việc có quy mô vi phạm lớn. Theo UBND xã Phúc Thịnh, diện tích đất vi phạm là 17.118,1m², trên đó có 10 công trình với tổng diện tích xây dựng hơn 1.000m². Các công trình gồm nhà ở cấp bốn, lán tạm, nhà xưởng, nhà kho, chủ yếu có kết cấu khung thép, mái tôn, vách tôn. Ngoài ra, trên đất còn có hai xi-lô bê tông, một cẩu trục cùng nhiều cấu kiện, vật kiến trúc khác.

Với số lượng công trình và tài sản lớn, việc tổ chức cưỡng chế đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, máy móc, phương án di chuyển tài sản và bảo đảm an toàn. Khu vực vi phạm giáp trục giao thông chính nên phương án xử lý còn phải tính đến việc phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự, hạn chế người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực thi công.

Máy múc được huy động tham gia xử lý các công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Trước đó, UBND xã Phúc Thịnh nhiều lần làm việc, tuyên truyền, vận động, đôn đốc ông Thủy thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc tháo dỡ chưa được thực hiện theo yêu cầu, khiến địa phương phải xây dựng phương án cưỡng chế. Theo kế hoạch, việc cưỡng chế dự kiến bắt đầu ngày 21-10-2026, sau quá trình chuẩn bị phương án, phân công nhiệm vụ và kiểm tra hiện trạng.

Đáng chú ý, trước thời điểm cưỡng chế, địa phương tiếp tục vận động, tạo điều kiện để người vi phạm chủ động chấp hành. Sự kiên trì này đã tạo chuyển biến, giúp vụ việc được giải quyết theo hướng hạn chế huy động lực lượng, phương tiện cưỡng chế, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng đất.

Hai cá nhân tự giác tháo dỡ, bàn giao đất trước thời điểm cưỡng chế

Ngày 20-10, ông Hoàng Văn Thủy ký biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành, cam kết tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, di chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và tài sản ra khỏi khu đất, bàn giao mặt bằng cho UBND xã Phúc Thịnh quản lý. Ông đề nghị được tạo điều kiện về thời gian và các điều kiện cần thiết để hoàn thành việc tháo dỡ trong vòng 3 đến 5 ngày; đồng thời cam kết không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại về việc tự nguyện thực hiện.

Công nhân tháo dỡ các công trình vi phạm của ông Hoàng Văn Thủy. Ảnh: Thanh Hà

Trên cơ sở đó, UBND xã Phúc Thịnh ban hành thông báo ghi nhận ông Thủy tự giác chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, thu dọn nguyên vật liệu, phế thải xây dựng và bàn giao mặt bằng theo quy định. Địa phương đồng thời dừng việc tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp này.

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình ngày 21-10, ông Thủy đang cho công nhân tiến hành tháo dỡ, di chuyển các công trình vi phạm. UBND xã yêu cầu ông tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, an ninh, trật tự, không tái vi phạm hoặc phát sinh hành vi vi phạm mới.

Cùng với trường hợp tại thôn Viên Nội, ông Nguyễn Xuân Luỹ ở thôn Mỹ Nội cũng tự giác khắc phục vi phạm trước thời điểm cưỡng chế. Theo hồ sơ của địa phương, ông Luỹ có hành vi chiếm 681m² đất phi nông nghiệp là đất công phía Bắc thôn Mỹ Nội. Trên diện tích này, ông tự ý dựng hàng rào lưới B40 dài 23,5m, cao 1,2m và trồng 44 cây ăn quả.

Xã Phúc Thịnh sẽ cưỡng chế nhiều trạm trộn bê tông vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Thanh Hà

UBND xã Phúc Thịnh dự kiến tổ chức cưỡng chế trường hợp này vào ngày 22-10-2026. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, vận động, ngày 20-10, ông Luỹ đã ký biên bản tự nguyện tháo dỡ công trình, trả lại đất cho chính quyền quản lý. Ghi nhận thực tế ngày 21-10 cho thấy, ông Luỹ đã tháo dỡ các hạng mục vi phạm, bàn giao khu đất cho UBND xã.

Như vậy, trước thời điểm cưỡng chế theo kế hoạch, hai trường hợp tại thôn Viên Nội và thôn Mỹ Nội đã chuyển từ việc phải tổ chức biện pháp cưỡng chế sang tự giác khắc phục hậu quả, trả lại tổng cộng 17.799,1m² đất công cho địa phương quản lý. Cùng với việc tiếp nhận mặt bằng, lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, góp phần ngăn ngừa nguy cơ tái chiếm dụng, phát sinh vi phạm mới.

Kết quả trên cho thấy tuyên truyền, vận động chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi đôi với kiểm tra, giám sát và phương án xử lý cụ thể. Việc kiên trì thuyết phục, đồng thời xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục đã tạo điều kiện để người vi phạm chủ động chấp hành, giảm áp lực tổ chức cưỡng chế và hạn chế những ảnh hưởng không cần thiết đến khu dân cư.

Theo UBND xã Phúc Thịnh, ngay trong tháng 10-2026, xã sẽ tiếp tục tập trung cưỡng chế hàng loạt trạm trộn bê tông vi phạm nhưng cố tình không tháo dỡ như: Bê tông ASEAN, bê tông Chèm Hà Nội, bê tông LICOGI, bê tông Sông Hồng, bê tông Vĩnh Ngọc… cùng nhiều nhà xưởng lớn vi phạm PCCC.