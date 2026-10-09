Xã Phúc Thịnh thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng xã Phúc Thịnh đã công bố Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 30-9-2026 của HĐND xã về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã Phúc Thịnh. Theo đó, xã Phúc Thịnh thành lập mới Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, xã tổ chức lại Văn phòng HĐND và UBND xã, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mô hình tổ chức bộ máy mới.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về công tác cán bộ, trong đó có các quyết định bổ nhiệm, điều động và phân công cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn. Các chức danh được kiện toàn nhằm bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết công việc của tổ chức, công dân được duy trì liên tục, thông suốt.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hội nghị công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã và Chi bộ Trường THPT Vân Nội trực thuộc Đảng ủy xã theo mô hình tổ chức cũ, đồng thời công bố quyết định thành lập các tổ chức đảng sau sắp xếp.

Xã Phúc Thịnh trao quyết định thành lập các cơ sở đảng mới. Ảnh: Thanh Hà

Theo đó, Đảng ủy xã thành lập 3 đảng bộ mới gồm: Đảng bộ Ban quản lý dự án đầu tư- hạ tầng; Đảng bộ Trạm Y tế; Đảng bộ trường THPT Vân Nội và 11 chi bộ trực thuộc.

Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư đối với các tổ chức đảng theo quy định. Việc sắp xếp, tổ chức lại góp phần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao những nỗ lực của các phòng, ban trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng từ khi thành lập xã. Với việc sắp xếp, kiện toàn lại các phòng ban, Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị các cơ quan, đơn vị và cán bộ được phân công, bổ nhiệm trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng uỷ xã cũng yêu cầu việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn và tổ chức đảng sau sắp xếp phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tính kế thừa, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp.