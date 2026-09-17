Xã Phúc Thịnh tập trung xử lý dứt điểm 5 'điểm nghẽn'

Nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết

Chiều 17-9, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị tập trung giải quyết 5 "điểm nghẽn" trên địa bàn. Theo UBND xã, trong tháng 8-2026 đơn vị đã xử lý nhiều tồn tại liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Cụ thể, công tác bảo đảm trật tự đô thị được tăng cường tại các tuyến đường chính, khu vực cổng chợ. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 36 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường, xử phạt 16,25 triệu đồng và xử lý 1 trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh, phạt 5 triệu đồng.

Về giao thông, trên địa bàn chưa xảy ra ùn tắc, song nguy cơ ùn ứ vẫn tiềm ẩn tại các nút giao, cổng trường học và chợ dân sinh vào giờ cao điểm. Công an xã duy trì 2 tổ công tác phối hợp lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở phân luồng tại ngã tư Vân Trì, ngã ba đường vào Trường Archimedes Đông Anh.

Trong lĩnh vực môi trường, xã tăng cường nạo vét, vệ sinh các tuyến đường, kiểm tra điểm tập kết rác và duy trì quét đường, hút bụi, rửa đường, tổng vệ sinh vào thứ bảy hằng tuần. Khối lượng rác vận chuyển trong tháng 8 đạt hơn 1.800 tấn.

Một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường đã được xã Phúc Thịnh xử lý dứt điểm. Ảnh: Thanh Hà

Để phòng, chống ngập úng, xã triển khai khơi thông dòng chảy, nạo vét cống rãnh, kênh mương tại các khu vực thường xuyên úng ngập tại các khu vực xung quanh tổ 15, 25, 25 (cũ), đường 23 gần Công ty Bắc Hà.

Về an toàn thực phẩm, xã tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quản lý các chợ. Yêu cầu ít nhất 300 hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, công khai thông tin 12/12 cơ sở thực phẩm, vùng sản xuất an toàn và sản phẩm OCOP. Xã cũng duy trì 3 điểm giết mổ gia súc tạm thời tập trung, đồng thời đề xuất điểm giết mổ gia cầm tập trung nhằm hạn chế các cơ sở nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y.

Tập trung xử lý nhiều vấn đề còn tồn tại

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo một số thôn như Bến Trung, Quan Âm, Vân Nội, Khê Nữ… phản ánh một số tình trạng ngập úng cục bộ ở một số địa bàn khi mưa lớn chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, còn tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp Nguyên Khê, đổ trộm rác thải tại một số nơi ít người qua lại.

Lãnh đạo thôn Vân Nội phản ánh tình trạng ngập úng tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Tại hội nghị Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Công an xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và lãnh đạo các thôn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý 5 "điểm nghẽn" từ nay đến cuối năm 2026.

Theo đó, đối với ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, Công an xã được giao chủ trì, phối hợp Đội CSGT đường bộ số 15 - Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường, chiếm dụng vỉa hè, xe quá tải tại các khu vực chợ Lắp Ghép, đường Lê Hữu Tựu, quốc lộ 23, gầm cầu vượt Nam Hồng. Đồng thời, kiên quyết xử lý các loại xe cơ giới ba bánh tự chế, xe ba gác giả danh thương binh chở hàng cồng kềnh. Tổ kiểm tra liên ngành tiếp tục giải tỏa, sắp xếp, chỉnh trang lòng đường, vỉa hè, thực hiện theo phương châm “làm đến đâu dứt điểm đến đó”.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng yêu cầu các đơn vị xử lý dứt điểm các điểm nghẽn còn tồn tại. Ảnh: Thanh Hà

Về vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí, Phòng Kinh tế được giao tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả thải, gây ô nhiễm, nhất là tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê. Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ được tăng cường. Công an xã sử dụng camera an ninh để truy tìm, xử phạt các trường hợp đổ trộm rác, phế thải xây dựng và đốt rác.

Đối với tình trạng ngập úng, Phòng Kinh tế phối hợp Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng triển khai cải tạo, nạo vét 18 tuyến kênh mương với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; đồng thời rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các điểm ngập thường xuyên tại An Thịnh, Lương Nỗ, Vân Nội và Vân Long.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, căng tin trường học, kịp thời xử lý và công khai các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe người dân.