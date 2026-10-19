Xã Phúc Thịnh siết chặt an toàn giao thông, bảo vệ môi trường tại các dự án

Kiểm soát từ công trường, bảo đảm an toàn trên từng tuyến đường

Những ngày này, tại nhiều công trường trên địa bàn xã Phúc Thịnh, hoạt động thi công diễn ra khẩn trương, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển. Cùng với đó, các đoàn xe tải vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng liên tục ra vào công trường, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức giao thông, kiểm soát bụi và ngăn ngừa tình trạng vật liệu rơi vãi.

Công trường thi công dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Thanh Hà

Thực tế cho thấy, nếu thiếu biện pháp kiểm soát đồng bộ, bùn đất từ bánh xe kéo ra mặt đường, bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển hay vật liệu rơi vãi đều có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Bởi vậy, cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường đang được xã Phúc Thịnh đặt ra đối với từng công trình, từng nhà thầu.

Tại công trường dự án đường Vành đai 3, những đoàn xe tải trọng lớn của Công ty cổ phần Nhân Bình vận chuyển đất, cát và vật liệu phục vụ thi công. Hoạt động này đòi hỏi việc kiểm soát phương tiện ra vào, vệ sinh mặt đường và cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Ông Lưu Quang Đức, Giám đốc điều hành dự án, Công ty cổ phần Nhân Bình cho biết, đơn vị bố trí xe tưới nước tại các vị trí giao thông xung yếu, duy trì nhân công thu dọn vật liệu, bảo đảm giao thông thông suốt. Tại những khu vực có hố sâu hoặc vị trí thi công tiềm ẩn nguy hiểm, đơn vị chú trọng lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm để người tham gia giao thông chủ động nhận biết, phòng tránh.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Hà

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, với khoảng 111 công trình, dự án đang triển khai, chủ yếu thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và giao thông, công tác quản lý phải được duy trì thường xuyên, không chỉ thực hiện theo từng đợt kiểm tra. Xã yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát hiện trường, bố trí đầy đủ biển báo, dây cảnh báo, người hướng dẫn giao thông tại các nút ra vào công trường, đồng thời tăng cường nhân công vệ sinh, bố trí xe tưới nước, rửa đường và kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển vật liệu.

Ràng buộc trách nhiệm nhà thầu, xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với kiểm soát hoạt động thi công, xã Phúc Thịnh chú trọng duy trì vệ sinh môi trường trên các tuyến đường chịu tác động từ quá trình xây dựng. Đối với những tuyến thuộc phạm vi gói thầu duy trì vệ sinh môi trường, địa phương yêu cầu đơn vị thực hiện quét dọn, quét hút bụi, thu gom chất thải đúng tần suất quy định trong hợp đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra 1 chiếc xe tải có dấu hiệu vi phạm tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

UBND xã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, phối hợp với đơn vị duy trì vệ sinh và các bên liên quan xử lý kịp thời tình trạng đất, cát, vật liệu rơi vãi trên những tuyến đường xung quanh dự án thuộc phạm vi gói thầu. Yêu cầu đặt ra là không để tình trạng mất vệ sinh kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Để các chỉ đạo đi vào thực tế, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh tăng cường bám sát hiện trường, kiểm tra việc chấp hành quy định của các nhà thầu, nhất là tại khu vực tập kết, vận chuyển vật liệu và lối ra vào công trường.

Theo ông Dương Văn Hải, Trưởng phòng dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh, các đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ biển báo bảo đảm giao thông, nhân công vệ sinh môi trường, xe tưới nước và rửa đường trong quá trình vận chuyển. Đặc biệt, phương tiện chở vật liệu phải được phủ bạt, che chắn kín, bảo đảm thành thùng, không để vật tư rơi vãi khi lưu thông trên đường.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15. Ảnh: Thanh Hà

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương với lực lượng chức năng trong tuyên truyền, ký cam kết và kiểm tra phương tiện vận chuyển. Xã Phúc Thịnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội kiểm soát hoạt động của các phương tiện, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã làm việc trực tiếp với từng công trình, yêu cầu các đơn vị bố trí khu vực rửa xe tại lối ra vào để hạn chế bùn đất kéo ra đường. Các phương tiện vận chuyển phải ký cam kết che phủ bạt, bảo đảm thành thùng, không để vật liệu rơi vãi gây mất vệ sinh môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Với khối lượng lớn công trình, dự án đang triển khai, nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại Phúc Thịnh đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng và các đơn vị thi công. Đây cũng là yêu cầu để mỗi công trình không chỉ đáp ứng tiến độ, chất lượng mà còn hạn chế tác động đến đời sống dân sinh, góp phần xây dựng xã Phúc Thịnh ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.