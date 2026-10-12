Xã Phúc Thịnh sắp cưỡng chế nhiều công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Chiều 12-10, UBND xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị triển khai phương án cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị triển khai phương án cưỡng chế. Ảnh: Thanh Hà

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Phúc Thịnh, trong tháng 10-2026, lực lượng chức năng dự kiến tổ chức cưỡng chế đối với 3 trường hợp. Cụ thể, ngày 15-10, xã dự kiến cưỡng chế công trình xây dựng tường gạch trên đất công do UBND xã quản lý của một hộ tại thôn Vân Nội. Công trình có diện tích 5,6m², chiều dài 3,2m, cao 1,75m.

Tiếp đó, ngày 21-10, lực lượng chức năng dự kiến cưỡng chế các công trình vi phạm của một hộ tại thôn Viên Nội. Theo thống kê, trường hợp này có 10 công trình trên tổng diện tích hơn 1.000m², gồm nhà ở cấp 4, lán tạm, lán tôn khung sắt, nhà xưởng và nhà kho.

Xã Phúc Thịnh sẽ cưỡng chế nhiều công trình vi phạm trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Hà

Ngày 22-10, xã Phúc Thịnh dự kiến tổ chức cưỡng chế đối với một trường hợp tại thôn Mỹ Nội có hành vi chiếm 681m² đất phi nông nghiệp là đất công phía Bắc thôn Mỹ Nội. Trên diện tích đất vi phạm, ông Luỹ tự ý dựng hàng rào lưới B40 dài 23,5m, cao 1,2m và trồng 44 cây ăn quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện phương án cưỡng chế, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định pháp luật, an toàn, chặt chẽ và hiệu quả.

Việc xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp nêu trên thể hiện quyết tâm của xã Phúc Thịnh trong tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về tăng cường xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, xã Phúc Thịnh đã tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động và yêu cầu hơn 500 công trình vi phạm tự giác tháo dỡ, khắc phục sai phạm. Các trường hợp không chấp hành sẽ bị xem xét xử lý, cưỡng chế theo quy định pháp luật trong năm 2026.

Thời gian tới, xã Phúc Thịnh tiếp tục rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm, tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong quá trình xử lý. Qua đó, địa phương hướng tới ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, hạn chế tình trạng tái vi phạm, bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất đai và hoạt động xây dựng tuân thủ quy định pháp luật.