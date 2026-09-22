Xã Phúc Thịnh quyết xử lý dứt điểm 270 công trình vi phạm

Rà từng hồ sơ, giao rõ người phụ trách

Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy và xử lý dứt điểm các công trình vi phạm tồn tại kéo dài, xã Phúc Thịnh đã triển khai rà soát, phân loại toàn bộ các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Một công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Phúc Thịnh tại Kết luận số 14-KL/ĐU ngày 14-9-2026, UBND xã được yêu cầu chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp Công an xã và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, phân loại đầy đủ các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm. Với từng trường hợp, địa phương phải xác định cụ thể tính chất, mức độ, hồ sơ pháp lý và nguyên nhân vi phạm để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Phòng Kinh tế xã được giao xây dựng lộ trình xử lý, đồng thời phân công cán bộ chuyên môn phụ trách từng địa bàn, từng nhóm hồ sơ, giao chỉ tiêu, KPI cụ thể và thường xuyên kiểm điểm tiến độ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát và xác định 270 công trình vi phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng và môi trường. Tổng diện tích các công trình vi phạm được xác định khoảng trên 150ha.

Các trường hợp vi phạm phần lớn tồn tại từ thời điểm còn huyện Đông Anh trước đây, trong đó có nhiều công trình hình thành trên đất thuê thầu, trang trại đã hết thời hạn thuê nhưng chưa hoàn trả mặt bằng theo quy định.

Sau khi hoàn thành rà soát, UBND xã Phúc Thịnh đã thông báo tới 270 chủ công trình, yêu cầu tự tháo dỡ, khắc phục các nội dung vi phạm. Địa phương đồng thời có văn bản đề nghị Công ty Điện lực Đông Anh phối hợp thực hiện việc cắt điện đối với các công trình thuộc diện phải xử lý.

Xử lý dứt điểm các vi phạm

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, quan điểm của địa phương là vận động, tuyên truyền để các chủ công trình tự giác chấp hành trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, chây ỳ, tái vi phạm hoặc không thực hiện yêu cầu khắc phục, xã sẽ hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các bước xử lý theo quy định pháp luật. Những trường hợp đủ điều kiện dự kiến được tổ chức cưỡng chế trong tháng 9 và tháng 10-2026.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Thịnh cũng cho biết, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý từng công trình, mà phải làm rõ trách nhiệm của cán bộ được giao theo dõi. Mỗi địa bàn, nhóm hồ sơ đều được xác định người phụ trách, tiến độ xử lý được kiểm đếm thông qua KPI và báo cáo định kỳ.

Một công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng bị chính quyền xã Phúc Thịnh yêu cầu tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Cách làm này nhằm tránh tình trạng hồ sơ đã được rà soát nhưng không có người theo dõi đến cùng, hoặc công trình đã có kết luận, quyết định xử lý nhưng chậm được tổ chức thực hiện.

Đối với những trường hợp phức tạp, địa phương yêu cầu cán bộ phụ trách chủ động tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, thay vì để hồ sơ kéo dài.

Như vậy, từ danh sách 270 công trình, xã Phúc Thịnh đang chuyển sang phương thức quản lý theo từng hồ sơ cụ thể: Có danh sách, có phân loại, có cán bộ phụ trách, có KPI và có thời hạn hoàn thành.

“Khối lượng công việc phía trước được đánh giá không nhỏ, bởi 270 công trình có nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm phát sinh và tính chất vi phạm khác nhau. Do đó, quá trình xử lý đòi hỏi phải bảo đảm đúng hồ sơ, đúng trình tự, đồng thời phân biệt rõ từng trường hợp để áp dụng biện pháp phù hợp”, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Minh cho biết.

Theo mục tiêu của xã Phúc Thịnh, việc xử lý 270 công trình phải được thực hiện theo lộ trình cụ thể và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Cùng với xử lý các trường hợp đã được rà soát, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý địa bàn, không để phát sinh vi phạm mới.

Việc đưa kết quả xử lý vi phạm vào KPI của cán bộ vì vậy gắn trách nhiệm quản lý với kết quả thực tế trên từng địa bàn. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải nắm chắc hồ sơ, theo dõi quá trình khắc phục, đôn đốc chủ công trình chấp hành và báo cáo kịp thời những trường hợp không thực hiện.

Trong tổng số 270 công trình, 7 trạm trộn bê tông vi phạm kéo dài là nhóm đang được Phúc Thịnh tập trung xử lý. Theo lãnh đạo UBND xã, các trạm trộn này vi phạm kéo dài nhiều năm từ khi còn huyện Đông Anh cũ đã bị cơ quan chức năng ra quyết định đình chỉ hoạt động, thông báo cắt điện, nước và xử phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động. Xã đã nhiều lần vận động các đơn vị này chấm dứt các vi phạm nhưng vẫn không chấp hành. Trước tình trạng đó, địa phương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phúc Thịnh giao Công an xã chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế làm việc với các đơn vị có trạm trộn bê tông, vận động, yêu cầu chấp hành quyết định xử lý và tháo dỡ. Thời hạn hoàn thành trước ngày 15-10-2026. Trường hợp cố tình chây ỳ hoặc tái vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã.