Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hà

Năm 2026, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy xã và hướng dẫn của MTTQ cấp trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo sự đồng thuận và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng với hơn 65 hội nghị tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề; trên 450 tin, bài, hình ảnh, video được đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở.

Đáng chú ý, MTTQ xã tích cực phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư. Toàn xã duy trì hoạt động của 40 Tổ chuyển đổi số cộng đồng với khoảng 280 thành viên, hỗ trợ tạo khoảng 350 mã QR phục vụ tra cứu thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hà

Trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, MTTQ xã đã phối hợp phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại 35 khu vực bỏ phiếu, với 65.030 cử tri. Công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 cũng được tổ chức thành công tại 26/26 thôn vào ngày 25-10-2026.

Cùng với đó, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành hoạt động thiết thực gắn kết cộng đồng. Hưởng ứng đợt thi đua “100 ngày vì môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp”, toàn xã đăng ký thực hiện 137 công trình, mô hình, phần việc; tổ chức 120 đợt ra quân với hơn 2.500 lượt người tham gia, đồng thời bố trí 300 thùng rác phục vụ phân loại rác tại nguồn. Từ những việc làm cụ thể, ý thức bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên, góp phần cải thiện cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh trong từng khu dân cư.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Hà

Công tác củng cố tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được quan tâm. Hệ thống Mặt trận duy trì hoạt động của 26 Ban Công tác Mặt trận với 484 thành viên. Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức trang trọng, thiết thực tại 26/26 thôn. Không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận, ngày hội còn tạo không gian gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biểu dương những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu, qua đó bồi đắp tinh thần gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.

Ghi nhận những đóng góp trong năm qua, tại buổi lễ, UBND xã Phúc Thịnh khen thưởng 16 tập thể, 19 cá nhân; Đảng ủy xã khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khen thưởng 13 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội năm 2026.