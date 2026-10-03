Xã Phúc Thịnh phân loại từng công trình vi phạm, xử lý dứt điểm trong năm 2026

Rà từng cơ sở, không để vi phạm nằm trên giấy

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Phúc Thịnh Nguyễn Thị Việt Anh, thực hiện Kết luận số 144 KL-TU của Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy, đồng thời xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm vi phạm.

Đảng ủy xã cũng thành lập 5 đoàn kiểm tra do các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã làm trưởng đoàn, kiểm tra việc chấp hành kỷ cương công vụ, hoạt động của các thôn sau sắp xếp, trong đó tập trung kiểm tra, đôn đốc việc xử lý các công trình có vi phạm.

Tại các thôn, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến từng hộ gia đình, cá nhân có công trình vi phạm. Các hộ được yêu cầu thu dọn tài sản, chấm dứt hợp đồng đối với diện tích đất công đã hết thời hạn thuê thầu, đồng thời tiếp tục rà soát những vi phạm mới phát sinh để kịp thời lập biên bản, xử lý theo quy định.

“Điểm đáng chú ý là Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ” trong xử lý các công trình vi phạm. Đây được xem là điều kiện quan trọng để khắc phục tình trạng một vụ việc đã được phát hiện nhưng quá trình xử lý kéo dài, trách nhiệm không gắn với một đầu mối cụ thể”, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Nguyễn Thị Việt Anh cho biết.

Một nhà máy sản xuất bê tông vi phạm trật tự xây dựng tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, UBND xã đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các công trình vi phạm. Qua rà soát, đến nay địa phương xác định 515 công trình vi phạm. Phần lớn các vi phạm tồn tại từ thời huyện Đông Anh trước đây, trong đó chủ yếu là các công trình xây dựng trên diện tích đất thuê thầu đã hết hạn hợp đồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND xã đã xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm theo từng nhóm. Yêu cầu được đặt ra rất rõ: “Không xử lý trên giấy”, không để tái vi phạm, bảo đảm “rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”. Với từng cơ sở, lực lượng chức năng phải cập nhật đầy đủ các thông tin về địa điểm, chủ cơ sở, ngành nghề, quy mô, hàng hóa lưu giữ, tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường; điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tình trạng hoạt động thực tế; nội dung, mức độ vi phạm và nguy cơ cháy nổ.

Xã Phúc Thịnh cưỡng chế một công trình vi phạm. Ảnh: Thanh Hà

Đặc biệt, hồ sơ vi phạm phải thể hiện rõ biện pháp đã xử lý, phương án xử lý tiếp theo, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn hoàn thành. Quan trọng hơn, phải xác định cán bộ, đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và xác nhận kết quả. Như vậy, mỗi công trình sau khi đưa vào danh mục không chỉ có một “hồ sơ vi phạm” mà có cả một lộ trình xử lý và người chịu trách nhiệm đến cùng.

Ba tháng, xử lý theo từng nhóm vi phạm

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 10, địa phương tập trung xử lý 291 công trình trên đất nông nghiệp đã có thông báo thu hồi đất và yêu cầu di chuyển tài sản. Đồng thời, xã tập trung xử lý 17 nhà xưởng, kho xưởng có nguy cơ cháy nổ cao, không bảo đảm an toàn PCCC. Đáng chú ý, 7 trạm trộn bê tông vi phạm cũng được đưa vào danh mục xử lý, tháo dỡ trong tháng 10. Trong danh sách này có các cơ sở như: Bê tông ASEAN, Bê tông Chèm Hà Nội, Bê tông LICOGI, Bê tông Việt Đức...

Sang tháng 11-2026, Phúc Thịnh đặt mục tiêu hoàn thành xử lý 83 công trình nhà xưởng, kho bãi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến tháng 12, địa phương tiếp tục xử lý 84 công trình trên đất ở vi phạm trật tự xây dựng, kho xưởng và 33 công trình đất ở kết hợp kinh doanh có vi phạm. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành xử lý các công trình vi phạm trước 31-12-2026.

Một công trình vi phạm đã bị xã Phúc Thịnh đình chỉ hoạt động. Ảnh: Thanh Hà

Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch lần này là Phúc Thịnh không chỉ giao nhiệm vụ cho các phòng, ban mà còn gắn kết quả xử lý vi phạm với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và KPI hằng tháng, hằng quý của người đứng đầu, cán bộ phụ trách. Phòng Kinh tế xã được giao làm cơ quan thường trực, chủ trì kiểm tra pháp lý về đất đai, trật tự xây dựng, lập danh mục quản lý và xây dựng lộ trình xử lý chi tiết theo KPI.

Công an xã chủ trì kiểm tra điều kiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý, tháo dỡ, cưỡng chế theo quy định. Phòng Văn hóa - Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời tham mưu gắn kết quả xử lý vi phạm với hệ thống đánh giá KPI cán bộ, công chức. Văn phòng HĐND và UBND xã theo dõi tiến độ, tham mưu giao ban kiểm điểm và tổng hợp báo cáo định kỳ.

Tại cơ sở, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn được yêu cầu nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm vi phạm mới, vận động người dân tự giác tháo dỡ, chấp hành quy định. Đặc biệt, trách nhiệm được xác định theo hướng: Nơi nào để phát sinh vi phạm mới, nơi nào chậm xử lý vi phạm đã được phát hiện thì người đứng đầu, cán bộ phụ trách phải chịu trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực được giao.

Đó cũng là cơ sở để xã Phúc Thịnh từng bước siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và PCCC, hạn chế vi phạm phát sinh và không để những tồn tại kéo dài trở thành “điểm nghẽn” trong công tác quản lý tại địa phương.