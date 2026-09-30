Xã Phúc Thịnh: Người yếu thế, người cao tuổi được chăm sóc sức khoẻ miễn phí

Một nội dung được kỳ họp quan tâm là các chính sách an sinh xã hội cho người yếu thế trên địa bàn. HĐND xã xem xét, quyết nghị gồm: Đề án mô hình “Phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng trên địa bàn xã Phúc Thịnh” và Đề án thành lập cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Đây là các mô hình chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự kỳ họp HĐND xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Theo UBND xã Phúc Thịnh, các đề án trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế và người cao tuổi có ý nghĩa thiết thực đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh xã bắt tay vào xây dựng mô hình “xã xã hội chủ nghĩa”.

Trong đó, mô hình “Phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng trên địa bàn xã Phúc Thịnh” tới việc giúp các đối tượng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp ngay tại địa phương, giảm khó khăn trong chăm sóc, phục hồi và hòa nhập cộng đồng, đồng thời giảm áp lực cho gia đình, thân nhân. Đối với cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, xã xác định đây là mô hình mới, cần được nghiên cứu kỹ về tổ chức, cơ chế hoạt động, nguồn lực và các điều kiện bảo đảm trước khi triển khai.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Hà

Kỳ họp cũng xem xét việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và điều chỉnh chỉ tiêu biên chế đối với cơ quan chuyên môn, các trường công lập thuộc UBND xã năm 2026. UBND xã xác định việc sắp xếp phải hướng tới bộ máy tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm, hạn chế chồng chéo, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Việc bố trí biên chế được gắn với vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu cung cấp dịch vụ công. Riêng đối với các trường công lập, bảo đảm nhân lực phù hợp nhằm duy trì hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu phục vụ học sinh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hà

Sau thảo luận, HĐND xã đã biểu quyết thông qua hai nghị quyết về các đề án an sinh xã hội, hai nghị quyết liên quan đến tổ chức lại các phòng chuyên môn và điều chỉnh chỉ tiêu biên chế với 100% đại biểu tán thành.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế; quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ trong bộ máy chuyên môn rõ chức năng, tránh chồng chéo, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân.