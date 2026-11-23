Xã Phúc Thịnh: Người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng
Từng tồn tại trong thời gian dài, nhiều lần bị người dân phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân cư, các trạm trộn bê tông tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, đang từng bước được xử lý. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, hai trạm trộn bê tông Chèm và Việt Đức đã tự giác tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng. Đối với những cơ sở còn cố tình vi phạm, địa phương cũng đã lên kế hoạch cưỡng chế với thời gian cụ thể.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-phuc-thinh-nguoi-dan-tu-giac-thao-do-cong-trinh-vi-pham-trat-tu-xay-dung-246261123234155379.htm