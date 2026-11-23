Chiều 23/11, Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đã vận hành thử nghiệm lần đầu tiên thành công khi hệ thống cống kiểm soát triều bước đầu phát huy hiệu quả, ngăn được nước triều dâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới vận hành liên hoàn toàn hệ thống vào ngày 25/11.