Xã Phúc Thịnh 'mạnh tay' xử lý vi phạm môi trường tại cụm công nghiệp Nguyên Khê

32 doanh nghiệp bị xử phạt gần 5 tỷ đồng

Môi trường tại CCN Nguyên Khê là vấn đề được người dân nhiều lần phản ánh tại các cuộc họp, làm việc với chính quyền xã Phúc Thịnh. Những ý kiến này tập trung vào hoạt động sản xuất của các cơ sở trong cụm công nghiệp, trong đó có những lo ngại về nước thải và ô nhiễm không khí.

Cụm công nghiệp Nguyên Khê. Ảnh: Thanh Hà

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, trưởng thôn Toàn Thắng (nơi hoạt động của CCN Nguyên Khê) cho biết, người dân có nhiều phản ánh đến lãnh đạo thôn về tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của một số công ty trong CCN Nguyên Khê. Lãnh đạo thôn cũng nhiều lần phản ánh các ý kiến, kiến nghị của người dân lên UBND xã Phúc Thịnh để mong được giải quyết một cách triệt để.

Từ thực tế đó, ngay từ khi thành lập chính quyền 2 cấp, Đảng uỷ, UBND xã Phúc Thịnh xác định phải tăng cường kiểm tra, không để các vi phạm về môi trường kéo dài hoặc tái diễn. Chủ tịch UBND xã đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, tổ chức các đoàn kiểm tra, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi xả thải và gây ô nhiễm không khí tại các cơ sở sản xuất, nhất là trong CCN Nguyên Khê.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, thời gian qua, địa phương đã tăng cường kiểm tra và xử lý hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường tại đây. Kết quả, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 công ty hoạt động sản xuất trong CCN Nguyên Khê, với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Việc xử phạt không phải là đích cuối cùng. Quan trọng hơn là buộc các doanh nghiệp phải khắc phục những tồn tại, kiểm soát nguồn thải phát sinh trong quá trình sản xuất và chấp hành đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Khởi, trưởng thôn Toàn Thắng trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Hà

Đặc biệt, đối với những cơ sở có phản ánh gây ô nhiễm, xã không chỉ dừng ở việc kiểm tra theo kế hoạch mà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội tổ chức kiểm tra đột xuất. Trong những trường hợp này, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu đưa đi giám định để xác định các thông số liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định. Cách làm này giúp việc xử lý dựa trên kết quả kiểm tra, giám định cụ thể, đồng thời tăng tính răn đe đối với những cơ sở không nghiêm túc khắc phục vi phạm.

Ông Dương Ngọc Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MiZa (đơn vị sản xuất giấy trong cụm CCN Nguyên Khê) cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về môi trường, đơn vị đã nâng cấp hệ thống xử lý các nguồn thải. Mới đây, chính quyền xã và Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất công ty, lấy mẫu đi giám định. Kết quả, các thông số khí thải, nước thải củacông ty đáp ứng yêu cầu trong giấy phép.

Siết từ nguồn thải, nâng cấp hệ thống xử lý

Cùng với việc xử lý các doanh nghiệp vi phạm, UBND xã Phúc Thịnh yêu cầu chủ đầu tư CCN Nguyên Khê (do Liên danh Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội và Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư) phải nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm yêu cầu về môi trường.

Ông Dương Ngọc Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần MiZa trao đổi với phóng viên. Ảnh: Thanh Hà

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN đã được kiện toàn, nâng cấp. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các công ty hoạt động tại đây, đồng thời giám sát hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, đại diện chủ đầu tư CCN Nguyên Khê cho biết, đơn vị đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nước thải. Chủ đầu tư đã kiện toàn, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN và tăng cường kiểm soát nước thải từ các doanh nghiệp trước khi tiếp nhận vào hệ thống chung. Sau khi hệ thống được kiện toàn, nâng cấp và các biện pháp kiểm soát nguồn thải được triển khai, kết quả kiểm tra hiện tại cho thấy các thông số đều bảo đảm theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Thanh Hà

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết thêm, từng doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm soát, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đầu vào trước khi đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý tập trung của CCN. Chủ đầu tư đã phối hợp với Ban Quản lý CCN kiểm tra việc thực hiện của các doanh nghiệp, lập biên bản đối với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu và yêu cầu đầu tư, hoàn thiện hệ thống xử lý sơ bộ. Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu lắp đặt van và thiết bị cần thiết để phục vụ việc kiểm tra, giám sát tại điểm đấu nối.

“Đối với nước thải không đáp ứng yêu cầu đầu vào, chủ đầu tư kiên quyết dừng tiếp nhận và ngắt đấu nối khỏi hệ thống thu gom chung theo quy định. Quan điểm của chủ đầu tư là chỉ tiếp nhận nước thải khi đã đáp ứng điều kiện đấu nối với hệ thống xử lý tập trung”, đại diện chủ đầu tư CCN Nguyên Khê cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Minh cho biết, sau quá trình xử lý quyết liệt, tình trạng ô nhiễm môi trường tại CCN Nguyên Khê đã giảm nhưng xã xác định đây không phải lý do để giảm cường độ kiểm tra. Ngược lại, hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ tiếp tục được giám sát trong quá trình vận hành; các doanh nghiệp trong CCN cũng tiếp tục nằm trong diện kiểm tra về môi trường.