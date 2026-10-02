Xã Phúc Thịnh khởi công, khánh thành 6 công trình, dự án trọng điểm

Đợt này, xã Phúc Thịnh khởi công 4 dự án hạ tầng giáo dục gồm: Trường THCS Vân Nội, Trường THCS Nam Hồng 2, Trường Tiểu học Nam Hồng B và Trường Mầm non thôn Đoài. Đồng thời, địa phương khánh thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm Mầm non Nam Hồng (giai đoạn 2) và chợ dân sinh thôn Nguyên Khê.

Phối cảnh dự án xây dựng Trường THCS Vân Nội. Ảnh: Thanh Hà

Theo UBND xã Phúc Thịnh, việc đầu tư xây dựng các trường học có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Các dự án trường học dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Trong khi đó, Chợ dân sinh thôn Nguyên Khê sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu mua bán hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân, góp phần từng bước khắc phục tình trạng chợ cóc, chợ tạm, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hà

Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng xã Phúc Thịnh Đào Ngọc Huân cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được triển khai đúng tiến độ, tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện khởi công. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Đại diện liên danh nhà thầu dự án Trường THCS Vân Nội cam kết huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra.

Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Trường THCS Vân Nội. Ảnh: Thanh Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình thi công, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát đề cao trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng, mỹ thuật công trình. Các bộ phận chuyên môn, lực lượng chức năng của xã phải thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.

Đối với nhân dân, xã Phúc Thịnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng và an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án, đồng thời chung tay giữ gìn, phát huy hiệu quả các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Việc khởi công, khánh thành 6 công trình lần này được xác định là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ và không gian sống thông minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Phúc Thịnh.