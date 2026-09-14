Xã Phúc Thịnh hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN

Chiều 14-9, trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Thượng tá Trần Vĩnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phúc Thịnh, cho biết đến nay, xã đã hoàn thành khai quật 48 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN. Trong đó, 47 phần mộ có hài cốt đã được đưa đi giám định ADN, 1 phần mộ không tìm thấy hài cốt.

Đoàn công tác xã Phúc Thịnh tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành lấy mẫu hài cốt chưa xác định được danh tính. Ảnh: Thanh Hà

Hiện lực lượng tham gia lấy mẫu đang hoàn công, xây dựng lại các phần mộ đã được khai quật. Công tác này dự kiến hoàn thành trong 1-2 ngày tới.

Công tác lấy mẫu được triển khai tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã từ ngày 28-8. Cụ thể, tại Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Hồng có 1 phần mộ được lấy mẫu; Nghĩa trang liệt sĩ Đông Anh có 35 phần mộ; Nghĩa trang liệt sĩ Nam Hồng có 12 phần mộ.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt được thực hiện trang nghiêm, cẩn trọng. Ảnh: Thanh Hà

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời cho Tổ quốc.

Ông Lê Thế Chuyên yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ với thái độ trang nghiêm, thành kính và cẩn trọng, bảo đảm công tác lấy mẫu được tiến hành chính xác, đúng quy định.

Quá trình khai quật, thu thập, lấy mẫu, bảo quản và niêm phong phải tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn, bảo đảm chất lượng mẫu. Các lực lượng liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng chức trách, kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh theo quy định.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự và bảo mật thông tin. Sau khi hoàn thành, hồ sơ, mẫu vật và biên bản phải được kiểm tra, đối chiếu và bàn giao chặt chẽ, chính xác.