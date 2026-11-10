Xã Phúc Thịnh, Hà Nội: Phát huy lợi thế phát triển logistics và du lịch văn hóa

Chiều 9/11, tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng về tiến độ xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng đã báo cáo kết quả triển khai đề án và những định hướng phát triển trọng tâm của địa phương.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Cổng TTĐT Hà Nội

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội và Quyết định số 3489/QĐ-UBND của UBND Thành phố, xã Phúc Thịnh đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, tổ soạn thảo, đồng thời xây dựng dự thảo đề án và 9 kế hoạch triển khai tương ứng với 9 nhóm, gồm tổng số 54 tiêu chí.

Đến nay, địa phương đã xác định rõ nội hàm và phương pháp tính điểm đối với 10 tiêu chí thuộc trách nhiệm trực tiếp của xã. Trong số 44 tiêu chí cần hướng dẫn từ các sở, ngành Thành phố, đã có 37 tiêu chí được hướng dẫn cụ thể, còn 7 tiêu chí đang tiếp tục được hoàn thiện về phương pháp đánh giá.

Trong định hướng phát triển, Phúc Thịnh xác định ưu tiên hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, địa phương định hướng đẩy mạnh thương mại, dịch vụ và logistics gắn với trục giao thông Nhật Tân – Nội Bài. Đây được xem là một trong những lợi thế quan trọng để phát triển các hoạt động kinh tế, dịch vụ và tăng cường khả năng kết nối với các khu vực lân cận.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Phúc Thịnh còn chú trọng khai thác tiềm năng văn hóa, du lịch. Theo báo cáo, địa phương hiện có 53 di tích lịch sử - văn hóa và 15 di sản văn hóa phi vật thể.

Trên cơ sở đó, xã định hướng gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa, từng bước tạo thêm động lực tăng trưởng, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Cùng với các lĩnh vực kinh tế, Phúc Thịnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội, hướng tới cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện đề án, lãnh đạo xã kiến nghị Thành phố quan tâm tăng cường cán bộ có chuyên môn về quy hoạch, môi trường, đầu tư và đất đai; đồng thời nghiên cứu cơ chế phân cấp, ủy quyền phù hợp, hỗ trợ nguồn lực triển khai các công trình trọng điểm.

Địa phương cũng đề nghị các sở, ngành sớm hoàn thiện hướng dẫn những tiêu chí còn thiếu, thống nhất phương pháp đánh giá và hồ sơ minh chứng để thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc xây dựng mô hình thí điểm cần tạo ra những chuyển biến thực chất, với các tiêu chí vượt trội về phát triển kinh tế, chất lượng dịch vụ công và đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện đề án, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Với định hướng phát triển thương mại, logistics gắn với bảo tồn và khai thác giá trị di sản, xã Phúc Thịnh đang từng bước xây dựng nền tảng để triển khai mô hình thí điểm từ năm 2027, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.