Xã Phúc Thịnh giáo dục truyền thống lịch sử, tri ân người có công

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo xã Phúc Thịnh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của các dấu mốc đối với quê hương, Thủ đô và đất nước; khẳng định đây là dịp tri ân những người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm trường Tiểu học và THCS Lê Hữu Tựu. Ảnh: Thanh Hà

Việc tổ chức hoạt động ngay tại trường học góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh, thông qua những câu chuyện chân thực, giàu ý nghĩa, từ đó bồi đắp lý tưởng sống và trách nhiệm xây dựng quê hương.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động nói chuyện truyền thống, tuyên truyền lịch sử với nhiều nội dung thiết thực. Các đại biểu và học sinh được tìm hiểu về chặng đường 150 năm danh xưng Đông Anh, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng; những dấu mốc trong cuộc đấu tranh bảo vệ Thủ đô, sự kiện Hà Nội hoàn toàn giải phóng ngày 10-10-1954 và hành trình 72 năm xây dựng, phát triển Thủ đô.

Cựu chiến binh trên địa bàn xã Phúc Thịnh chi sẻ những câu chuyện về truyền thống lịch sử quê hương. Ảnh: Thanh Hà

Bên cạnh đó, quá trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô cũng được giới thiệu, giúp học sinh hiểu rõ hơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước.

Nhân dịp này, các nhà trường trao 35 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các đồng chí nguyên cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn... Những phần quà thể hiện sự quan tâm, tình cảm và lòng biết ơn của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Học sinh trường Tiểu học và THCS Lê Hữu Tựu lắng nghe những câu chuyện về truyền thống anh hùng của xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Thông qua những câu chuyện lịch sử và ký ức của các cựu chiến binh, học sinh có thêm cơ hội hiểu sâu sắc truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của quân dân địa phương. Đặc biệt, giá trị lịch sử gắn với Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa đạo Nam Hồng tiếp tục là nguồn tư liệu quý, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, lòng yêu nước và ý chí bất khuất cho thế hệ trẻ.

Chương trình đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi em cần tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, biến niềm tự hào về truyền thống quê hương thành hành động cụ thể.