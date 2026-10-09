Xã Phúc Thịnh gặp gỡ, biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2026

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Minh đã báo cáo với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã ước tăng trưởng 10,8%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 30-9 đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công sau điều chỉnh đạt hơn 5.308 tỷ đồng cho 231 dự án, cùng với đó, 137 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được nghiên cứu, triển khai.

Những kết quả trên có sự đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định không chỉ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn góp phần tăng nguồn thu, bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.

Xã Phúc Thịnh tri ân những doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Thanh Hà

Trong giai đoạn mới, xã Phúc Thịnh đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng quản trị và phát huy nguồn lực xã hội. Việc Hà Nội lựa chọn Phúc Thịnh là một trong hai địa bàn thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” càng đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành - doanh nghiệp phát triển - người dân thụ hưởng - địa phương cùng tiến bộ”, xã xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch quy trình giải quyết thủ tục; tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, mặt bằng; bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, an toàn. Xã cũng sẽ tăng cường đối thoại trực tiếp, kịp thời tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Lãnh đạo xã mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chăm lo quyền lợi người lao động. Qua đó, doanh nghiệp cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phúc Thịnh văn minh, giàu đẹp.

Tại hội nghị, xã Phúc Thịnh quyết định tôn vinh, khen thưởng 22 doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng tiêu biểu. Đây là những đơn vị năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn xã đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế cũng như ủng hộ các hoạt động an sinh trên địa bàn; đồng thời mong muốn lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy hơn nữa những đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương.