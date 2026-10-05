Xã Phúc Thịnh gắn trách nhiệm cán bộ trong xử lý vi phạm trật tự đô thị

Xử lý cụ thể từng điểm nóng

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Bằng, trong tháng 9-2026, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu, dựng mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các tuyến đường chính và khu vực cổng chợ. Một số địa bàn thường xuyên phát sinh vi phạm gồm đường thôn Trung Oai, đường Nam Hồng, đường 23 đoạn từ cầu vượt Nam Hồng đến ngã tư Vân Trì và đường Bắc Hồng.

Tại tuyến đường gom Võ Nguyên Giáp vẫn có một số xe tải bán hoa quả ven đường. Ảnh: Thanh Hà

Đáng chú ý, tình trạng tái lấn chiếm vẫn là điểm nghẽn khó xử lý. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, một số hộ kinh doanh thu dọn hàng hóa, sau khi lực lượng rời đi, vi phạm lại tái diễn. Nguyên nhân được địa phương xác định là ý thức chấp hành của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh chưa cao, trong khi lực lượng xử lý còn mỏng, có thời điểm còn nể nang, ngại va chạm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại tuyến đường gom Võ Nguyên Giáp vẫn có một số xe tải bán hoa quả ven đường. Gần đó, khu vực gầm cầu vượt Nguyên Khê - Võ Nguyên Giáp còn một quán nước bày bàn, ghế phục vụ khách. Tại tuyến đường quanh khu vực chợ Lắp Ghép, một hộ dân vẫn sử dụng một phần lòng đường để bày hàng hóa. Đây đều là những khu vực từng được lực lượng chức năng tổ chức ra quân xử lý.

Trước thực tế này, xã Phúc Thịnh triển khai đồng thời tuyên truyền, ký cam kết và xử lý vi phạm. Trong tháng 9, hệ thống truyền thanh xã tuyên truyền về TTĐT 2 lần/ngày, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng thông tin. Xã duy trì ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đối với 92 hộ kinh doanh.

Một quán nước bày bán tại gầm cầu vượt. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng đã thu giữ 11 ô cỡ lớn, 32 biển quảng cáo 4 chân, 6 bàn, 27 ghế nhựa, 60m² bạt các loại; xử lý 43 trường hợp bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, với tổng số tiền phạt 20,25 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã tổ chức bóc gỡ, sơn phủ 215 tờ quảng cáo dán trên tường, cột điện.

Rõ địa bàn, rõ người chịu trách nhiệm

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Phúc Thịnh là tăng cường trách nhiệm của lực lượng trực tiếp phụ trách địa bàn. Cuối tháng 9-2026, Công an xã ban hành phiếu giao việc chấn chỉnh, giải quyết điểm nghẽn về TTĐT, xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ tái phạm và lực lượng chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý.

Tại cổng nhà văn hóa thôn Tiên Kha, lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn được giao nhiệm vụ kiểm tra, duy trì nền nếp. Khu vực trước cổng chợ Trung Oai cũng được giao lực lượng tại chỗ theo dõi. Với gốc đa và chợ thôn Cổ Dương, lực lượng chức năng được yêu cầu dọn dẹp khu vực chợ, làm sạch khu gốc đa, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan và chống lấn chiếm mua bán.

Công an xã Phúc Thịnh xử lý một trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: CAX Phúc Thịnh

Tại khu vực Nghĩa trang Nam Hồng, chợ Vệ, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự được giao trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm tuần tra, xử lý. Tuyến đường Lê Hữu Tựu và đường từ quốc lộ 3 vào thôn Nguyên Khê cũng có cán bộ phụ trách cụ thể. Tại ngã tư Phương Trạch, chợ Vân Trì, lực lượng Cảnh sát trật tự được giao theo dõi, xử lý vi phạm.

Cùng với phân công địa bàn, Công an xã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ rà soát, báo cáo cụ thể các điểm thường xuyên vi phạm, đề xuất giải pháp và chủ động khắc phục ngay tồn tại. Địa bàn nào để xảy ra vi phạm mà không có giải pháp xử lý hoặc để đoàn kiểm tra ghi nhận vi phạm thì cán bộ phụ trách, tổ trưởng liên quan phải chịu trách nhiệm trước chỉ huy Công an xã và Công an thành phố.

Đặc biệt, các khu vực có nguy cơ tái phạm phải được kiểm tra ít nhất một lần/ngày vào các khung giờ cao điểm. Quy định này nhằm chuyển từ xử lý khi vi phạm phát sinh sang chủ động kiểm soát địa bàn, hạn chế tình trạng “ra quân xong lại tái phạm”.

Từ nay đến hết năm 2026, Phúc Thịnh tiếp tục duy trì Tổ kiểm tra liên ngành, tập trung giải tỏa, sắp xếp, chỉnh trang lòng đường, vỉa hè trên các tuyến trục chính, với phương châm “làm đến đâu dứt điểm đến đó”. Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 - Công an thành phố Hà Nội xử lý tình trạng ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường, chiếm dụng vỉa hè; xe quá tải đi vào các tuyến đường có biển cấm; đồng thời xử lý xe cơ giới ba bánh tự chế, xe ba gác chở hàng cồng kềnh.

Với cách làm “rõ địa bàn, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian xử lý”, Phúc Thịnh đang từng bước chuyển công tác quản lý TTĐT từ các đợt ra quân sang kiểm tra thường xuyên, gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn. Mục tiêu không chỉ là giải tỏa vi phạm tại thời điểm kiểm tra mà phải duy trì kết quả sau xử lý, ngăn tái lấn chiếm, góp phần xây dựng diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.