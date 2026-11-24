Từ những công trình vi phạm quy mô lớn đến sự đồng thuận của chủ sử dụng

Những ngày cuối tháng 11-2026, tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê, không khí tháo dỡ, thu dọn máy móc, thiết bị tại các công trình vi phạm diễn ra khẩn trương. Công ty Cổ phần Bê tông Chèm Hà Nội đang tập trung tháo dỡ các hạng mục xây dựng không phép, gồm trạm trộn bê tông, silo chứa xi măng, hệ thống băng tải vận chuyển cốt liệu và boong ke chứa cốt liệu.

Công ty Cổ phần Bê tông Chèm Hà Nội tháo dỡ trạm trộn bê tông. Ảnh: Thanh Hà

Theo cam kết của doanh nghiệp, việc tháo dỡ trạm trộn, thu dọn, thanh lý kho bãi và di dời sẽ hoàn thành trước ngày 30-11; riêng các hạng mục công trình vi phạm hoàn thành tháo dỡ trước ngày 26-11. Doanh nghiệp cũng cam kết thanh lý hợp đồng thuê đất, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư theo thời hạn đã thống nhất.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 23-11 cho thấy, toàn bộ trạm trộn bê tông xây dựng không phép của doanh nghiệp đã được tháo dỡ và di chuyển khỏi khu vực. Ngay cạnh đó, trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Việt Đức cũng đã hoàn thành tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Đây là hai trong số những công trình vi phạm có quy mô lớn, tồn tại kéo dài tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê. Việc các doanh nghiệp chủ động tháo dỡ, di dời công trình, thiết bị không chỉ góp phần giải quyết những tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng mà còn cho thấy chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các chủ sử dụng.

Công ty Cổ phần Bê tông Chèm Hà Nội đã tháo dỡ xong trạm trộn bê tông. Ảnh: Thanh Hà

Theo Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Phúc Thịnh, trong tổng số 7 trạm trộn bê tông xây dựng trái phép, đến nay đã có 3 đơn vị tự giác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, gồm: Công ty TNHH Việt Đức, Công ty Cổ phần Xây dựng bê tông Chèm Hà Nội và Công ty TNHH NCP Vĩnh Ngọc tại thôn Viên Nội.

Không chỉ các trạm trộn bê tông, nhiều nhà xưởng sản xuất quy mô lớn, nguy cơ cháy nổ cao, vi phạm về PCCC trong thời gian dài cũng đang được chủ cơ sở chủ động thu dọn, tháo dỡ. Tại thôn Mỹ Nội, Công ty Cổ phần Đồ chơi an toàn Việt đã ký biên bản bàn giao mặt bằng và đang di chuyển tài sản. Xưởng sản xuất nhựa của ông Lê Văn Việt tại Mỹ Nội, xưởng gỗ của ông Nguyễn Văn Thảo tại Thụy Hà cũng đã ký bàn giao mặt bằng, triển khai thu dọn máy móc, tài sản. Đáng chú ý, tại thôn Tiên Hùng, Công ty TNHH Kaka Việt Nam đã thực hiện cắt điện và đang tiến hành tháo dỡ công trình.

Qua rà soát, xã Phúc Thịnh xác định 17 trường hợp nhà xưởng vi phạm PCCC thuộc diện cần tập trung xử lý. Đến ngày 21-11, đã có 11 trường hợp ký biên bản bàn giao mặt bằng, đang di chuyển tài sản hoặc tháo dỡ công trình; 6 trường hợp còn lại chưa chấp hành yêu cầu bàn giao, thu dọn.

Kiên quyết xử lý vi phạm, không để tồn tại kéo dài

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, xã Phúc Thịnh xác định xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn PCCC là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trên cơ sở rà soát, phân loại 515 trường hợp vi phạm, xã đã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, đơn vị và địa bàn dân cư.

Người dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm tại xã Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Điểm nổi bật trong quá trình triển khai là sự kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với các biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Với mỗi trường hợp vi phạm, chính quyền địa phương đều tiến hành rà soát, phân loại, thông báo và hướng dẫn chủ sử dụng chủ động thu dọn tài sản, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, xã kiên quyết hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Nguyễn Văn Minh, tính đến ngày 21-11, địa phương đã xử lý xong 188/515 trường hợp vi phạm mà không phải tổ chức cưỡng chế. Trong đó, 161/291 trường hợp thuộc diện đã có thông báo thu hồi đất đã bàn giao mặt bằng. Đáng chú ý, trong số 16 công trình đã có quyết định cưỡng chế, có 13 trường hợp đồng thuận, cam kết tự tháo dỡ công trình trước ngày 30-11. Ba trường hợp chưa đồng thuận đang được các lực lượng chức năng phối hợp với cơ quan, đoàn thể tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, vận động và yêu cầu chấp hành.

Những con số trên cho thấy hiệu quả bước đầu của phương pháp xử lý kiên trì, bài bản, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm nhưng không buông lỏng kỷ cương. Thay vì chỉ tập trung vào biện pháp hành chính, xã chú trọng đối thoại, giải thích để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ trách nhiệm, chủ động sắp xếp tài sản, máy móc, tìm địa điểm sản xuất, kinh doanh phù hợp, hạn chế những phát sinh không cần thiết.

Một nhà xưởng xây dựng trái phép tại xã Phúc Thịnh chưa tự giác tháo dỡ. Ảnh: Thanh Hà

Tuy nhiên, tinh thần vận động không đồng nghĩa với việc chậm trễ hoặc buông lỏng xử lý. Đối với các trường hợp không tự giác tháo dỡ, UBND xã đã chỉ đạo lập hồ sơ vi phạm hành chính, hoàn thiện thủ tục cưỡng chế. Riêng 4 trạm trộn bê tông chưa hoàn thành việc tháo dỡ, xã đã xây dựng phương án xử lý đối với từng trường hợp, xác định lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật.

Cùng với xử lý các công trình, nhà xưởng vi phạm, xã Phúc Thịnh đang tập trung kiểm tra 84 trường hợp nhà ở kết hợp kinh doanh có vi phạm về PCCC. Trong đó, địa bàn các xã cũ gồm Nam Hồng có 31 trường hợp, Vân Nội có 34 trường hợp và Nguyên Khê có 19 trường hợp. Xã đã thành lập tổ công tác, phối hợp với Công an xã và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 tổ chức kiểm tra thực tế, hướng dẫn các hộ khắc phục tồn tại, bảo đảm điều kiện an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với những trường hợp không chấp hành yêu cầu khắc phục, địa phương sẽ xem xét áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định, trong đó có việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước và tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện pháp lý. Cùng với đó, xã tiếp tục giao Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường, các thôn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát bổ sung các trường hợp vi phạm đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý với các trường hợp này.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để địa phương lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, xây dựng, bảo đảm an toàn PCCC, hướng tới môi trường sống và sản xuất an toàn, văn minh, đúng quy định pháp luật.