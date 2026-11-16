Xã Phúc Thịnh: Đón người con ưu tú trở về trong vòng tay đồng đội

Về với đồng đội

Sáng 16-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Anh, xã Phúc Thịnh trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Thanh Hà

Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh sinh năm 1924, quê ở thôn Nhì, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, nay là thôn Vân Nội, xã Phúc Thịnh. Sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí tham gia kháng chiến, là đội viên tuyên truyền du kích, được chi bộ giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở kháng chiến, chiến đấu bảo vệ quê hương.

Ngày 13-3-1950, trong một trận càn của địch vào làng, đồng chí bị bắt, đưa về bốt Mỹ Nội và sát hại. Người chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng đội và quê hương. Ngày 17-3-2003, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 287/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh, ghi nhận công lao và sự hy sinh cao cả của đồng chí cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thực hiện nguyện vọng của gia đình, bà Trần Thị Sinh, người thờ cúng liệt sĩ đã đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh từ Nghĩa trang nhân dân thôn Vân Nội về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Anh. Sau nhiều năm yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, hôm nay, hài cốt người chiến sĩ năm xưa được đón về nơi an nghỉ trang nghiêm, bên cạnh những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Thanh Hà

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, thân nhân gia đình, dòng tộc và đông đảo nhân dân địa phương đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người đã khuất. Thay mặt Ban tổ chức, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Thế Chuyên đã ôn lại cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ; khẳng định tấm gương kiên trung, bất khuất của đồng chí mãi là niềm tự hào của quê hương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau nghi thức truy điệu và lời cảm ơn của đại diện gia đình, Ban tổ chức cùng các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi lễ di chuyển, hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Lãnh đạo xã Phúc Thịnh thắp hương tưởng nhớ Liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Thanh Hà

Tri ân bằng những việc làm thiết thực

Không chỉ tổ chức chu đáo các hoạt động tưởng niệm, xã Phúc Thịnh còn triển khai nhiều việc làm cụ thể trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo UBND xã Phúc Thịnh, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các lực lượng liên quan, triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ giám định ADN.

Ban tổ chức cùng các đại biểu và nhân dân thực hiện nghi lễ di chuyển, hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: Thanh Hà

Qua rà soát, xã thống kê được 48 phần mộ chưa xác định được thông tin, đồng thời hoàn thành lập sơ đồ, đánh số phần mộ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điều kiện phục vụ lấy mẫu. Từ ngày 28-8 đến 10-9-2026, xã hoàn thành lấy mẫu đối với 48/48 phần mộ, trong đó 47 mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch. Quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, an ninh, an toàn, quản lý và bàn giao mẫu chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Cùng với đó, xã chỉ đạo cập nhật, truyền 100% dữ liệu thân nhân liệt sĩ về Cục C06, Bộ Công an; tổ chức 2 đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, hoàn thành 243/243 mẫu, đạt tỷ lệ 100% số trường hợp đã đăng ký.

Sau khi hoàn thành công tác lấy mẫu, địa phương tiếp tục tu sửa, chỉnh trang 3 nghĩa trang liệt sĩ, lát lại toàn bộ sân nền, vệ sinh cảnh quan, bảo đảm các nghĩa trang khang trang, sạch đẹp, trang nghiêm. Với những kết quả đạt được, tập thể UBND xã Phúc Thịnh và nhiều cá nhân đã được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.