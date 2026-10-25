Xã Phúc Thịnh đấu giá thành công 29 lô đất X1 tại thôn Đìa

Đây là các thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất X1, thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh cũ (nay là thôn Đìa, xã Phúc Thịnh), nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2.

Các đại biểu và người dân tham gia phiên đấu giá. Ảnh: Thanh Hà

Tổng diện tích đưa ra đấu giá là 3.000,59m², với diện tích mỗi thửa từ 90m² đến 204,3m². Giá khởi điểm được xác định ở mức 17.420.000 đồng/m². Khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch, hiện trạng là đất trống, không có công trình, vật kiến trúc trên đất.

Có 57 người đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. Ảnh: Thanh Hà

Có 57 người đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. Theo quy chế, việc đấu giá được thực hiện công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng; thời gian viết và bỏ phiếu trả giá tối đa 10 phút. Giá trả hợp lệ được xác định bằng giá khởi điểm cộng với số lần bước giá theo quy định.

Kết thúc phiên đấu giá, 29/29 thửa đất đều được đấu giá thành công, đạt tỷ lệ 100%. Giá trúng lô đất thấp nhất là 58.420.000 đồng/m² và giá cao nhất là 82.420.000 đồng/m². Tổng số tiền dự kiến thu về sau khi đấu giá thành công 29 lô đất là 197 tỷ đồng.