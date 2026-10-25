Xã Phúc Thịnh bầu thành công 26 Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031

Thực hiện Nghị quyết số 94-NQ/ĐU ngày 7-9-2026 của Đảng ủy xã Phúc Thịnh và Kế hoạch số 563/KH-UBND ngày 8-9-2026 của UBND xã về bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến lập danh sách cử tri, thành lập tổ bầu cử và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị.

Các đại biểu và người dân tham gia bầu cử Trưởng thôn tại Phúc Thịnh. Ảnh: Thanh Hà

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với UBND xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử. Kết quả, 26 thôn đã giới thiệu 26 người, mỗi thôn một người, làm cơ sở tổ chức hội nghị bầu Trưởng thôn theo quy định.

Để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra thống nhất, đúng quy trình, xã Phúc Thịnh thành lập 26 tổ bầu cử với tổng số 575 thành viên và một tổ hỗ trợ bầu cử gồm 29 thành viên. Cán bộ được phân công phụ trách từng địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc các thôn hoàn thiện công tác chuẩn bị. Các hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ cũng được tổ chức nhằm thống nhất quy trình điều hành, biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ bầu cử.

Người dân đến làm thủ tục bầu cử Trưởng thôn. Ảnh: Thanh Hà

Theo rà soát, toàn xã có 24.365 hộ gia đình, tương ứng 24.365 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ mới. Danh sách cử tri, thông tin người ứng cử và các văn bản liên quan được niêm yết công khai tại các thôn từ ngày 18-10, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, theo dõi và thực hiện quyền, trách nhiệm của mình.

Người dân đồng lòng bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với công tác nhân sự, UBND xã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ địa điểm, trang thiết bị, hệ thống âm thanh và các điều kiện phục vụ hội nghị. Công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, y tế và điện được triển khai đồng bộ. Các tổ bầu cử được kiểm tra, đôn đốc nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm hội nghị diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Kết quả, xã Phúc Thịnh đã bầu thành công 26/26 Trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định. Kết quả này thể hiện sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các thôn trong công tác tổ chức bầu cử, đồng thời tạo cơ sở để kiện toàn đội ngũ người đứng đầu thôn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cộng đồng dân cư trong nhiệm kỳ mới.