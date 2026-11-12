Xã Phúc Sơn trao Huy hiệu Đảng tặng 106 đảng viên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn Phan Văn Sự trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên sinh hoạt trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Đợt này, Đảng bộ xã Phúc Sơn có 106 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm; còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Sơn Trần Việt Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Trần Xuân Kỳ, Đại tá quân đội nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Bột Xuyên, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời phấn khởi trước những đổi thay của quê hương Phúc Sơn, nhất là bộ máy chính quyền từng bước ổn định, hạ tầng giao thông được đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Ngô Quốc Ca trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn Phan Văn Sự khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, sự kiên định, tinh thần trách nhiệm và quá trình phấn đấu bền bỉ của người đảng viên. Những kinh nghiệm, tâm huyết và tấm gương của các đảng viên là tài sản tinh thần quý báu, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phúc Sơn Mai Văn Ngạn trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, động viên con cháu tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Đồng thời, các cấp ủy, chi bộ quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để đảng viên cao tuổi tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công việc chung…

Cùng ngày, Đảng ủy xã Phúc Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Sơn Phan Văn Sự phát biểu tại hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Kim Nhuệ

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Phúc Sơn phát động cuộc thi “Phúc Sơn mỗi ngày một câu chuyện đẹp”, nhằm phát hiện, tôn vinh, lan tỏa những việc làm tốt, nghĩa cử đẹp và các tấm gương tiêu biểu trong đời sống hằng ngày. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Phúc Sơn ngày càng văn minh, giàu đẹp…