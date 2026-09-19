Xã Phúc Lộc: Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Tham dự giải có 35 đoàn, với hơn 400 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn dân cư và các doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Các vận động viên xuất phát ở cự ly dành cho nữ chính.

Các vận động viên nam trẻ xuất phát.

Sau lượt chạy hưởng ứng của lãnh đạo xã và đại diện nhân dân, các vận động viên bước vào tranh tài ở 4 nội dung: Nam trẻ, nữ trẻ; nam chính và nữ chính. Trong đó, vận động viên nam trẻ, nữ trẻ và nữ chính thi đấu ở cự ly 1,5km; vận động viên nam chính thi đấu ở cự ly 2,5km.

Công tác tổ chức giải được chuẩn bị chu đáo. Ban Tổ chức bố trí lực lượng trọng tài bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác; các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an toàn và điều kiện thi đấu; lực lượng cổ động viên tạo không khí sôi nổi, văn minh.

Các vận động viên trên đường chạy.

Các vận động viên nữ trẻ trên đường chạy.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Đinh Xuân Hanh, Giải chạy Báo Hànộimới là hoạt động thể thao truyền thống, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Giải chạy năm 2026 tại xã Phúc Lộc thiết thực chào mừng Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Về địch...

Về đích...

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Đinh Xuân Hanh nhấn mạnh, mỗi vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, chấp hành nghiêm Điều lệ giải và các quy định của Ban tổ chức; quyết tâm đạt thành tích cao, bảo đảm an toàn.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích tại 4 nội dung thi đấu: Nam chính, nữ chính, nam trẻ và nữ trẻ.