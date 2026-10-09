Xã Phúc Lộc gắn biển công trình Trường THCS Vân Cốc: Trường mới, kỳ vọng mới

Công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, mà còn thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Trường THCS Vân Cốc. Ảnh: Nguyễn Mai

Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Lộc, Dự án xây dựng mới Trường THCS Vân Cốc giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự toán 100 tỷ đồng. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ, gồm khối nhà học, nhà hiệu bộ kết hợp phòng học bộ môn, nhà đa năng kết hợp thư viện; hệ thống sân, đường giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, trạm biến áp, cây xanh, cảnh quan và trang thiết bị phục vụ dạy học.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, thực hiện giải phóng mặt bằng diện tích 2ha và san lấp, chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Như vậy, tổng mức đầu tư qua hai giai đoạn của dự án là 125 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Lộc xác định tiến độ là yêu cầu quan trọng, song chất lượng công trình, an toàn thi công và hiệu quả sử dụng lâu dài phải được đặt lên hàng đầu. Mặc dù kế hoạch ban đầu dự kiến công trình hoàn thành đúng dịp khai giảng năm học mới, thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng đến quá trình thi công. Địa phương và các đơn vị liên quan đã dành thêm thời gian hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm chất lượng trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu, việc Trường THCS Vân Cốc được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đội ngũ giáo viên cùng các thế hệ học sinh.

Đặc biệt, Trường THCS Vân Cốc mới được thành lập khoảng một tháng trước, trên cơ sở sắp xếp Trường THCS Vân Nam, Vân Úc, Vân Hà và các đơn vị liên quan trên địa bàn. Việc hình thành một mái trường chung mang tên Vân Cốc, địa danh giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, càng có ý nghĩa trong việc củng cố tinh thần đoàn kết, xây dựng môi trường giáo dục thống nhất.

Trường THCS Vân Cốc được đầu tư khang trang với kinh phí hơn 125 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Mai

Cùng với công trình trường học, công trình mái đình Vân Cốc được công bố, khánh thành trong dịp này, góp phần tạo thêm niềm phấn khởi trong nhân dân. Những công trình thiết thực không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập mà còn cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Là người có cháu đang học lớp 8 tại trường, bà Bùi Thị Sửu, ở thôn Vân Nam, xã Phúc Lộc, vui mừng khi chứng kiến ngôi trường mới hoàn thành. Theo bà Sửu, cơ sở vật chất khang trang sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy, học; đồng thời giúp phụ huynh yên tâm khi con em được học tập trong môi trường tốt hơn.

Phát huy hiệu quả đầu tư

Theo cô giáo Đặng Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Cốc, nhà trường hiện có hơn 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1.700 học sinh. Trước khi được đầu tư xây dựng mới, trường cũ có diện tích hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu và chưa đạt chuẩn quốc gia. Điều kiện học tập, sinh hoạt của thầy và trò vì thế còn gặp nhiều khó khăn.

Cơ sở vật chất Trường THCS Vân Cốc được đầu tư khang trang, hiện đai. Ảnh: Nguyễn Mai

So với cơ sở cũ, trường mới có diện tích lớn gấp khoảng 5 lần, được đầu tư đồng bộ, khang trang với các phòng học và trang thiết bị dạy học hiện đại. Đây là điều kiện quan trọng để nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy năng lực của học sinh, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô giáo Đặng Thị Huyền khẳng định, nhà trường sẽ khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực. Mục tiêu đặt ra là từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, xây dựng Trường THCS Vân Cốc trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục của địa phương.

Để công trình thực sự phát huy giá trị, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc Tô Văn Sáng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đơn vị và các thôn cùng chung tay bảo vệ, gìn giữ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất. Đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị, bảo đảm công trình được khai thác bền vững, phục vụ lâu dài cho sự nghiệp giáo dục.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Trường THCS Vân Cốc. Ảnh: Nguyễn Mai

Đồng thời, đội ngũ giáo viên cần tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và sự tâm huyết; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập, khơi dậy ý chí phấn đấu và tinh thần sáng tạo trong mỗi học sinh. Với các em học sinh, việc được học tập trong ngôi trường mới cũng đặt ra yêu cầu phải nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, phấn đấu trở thành những công dân có ích.

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lộc Tô Văn Sáng nhấn mạnh, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà cần có sự chung tay của toàn xã hội. Các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục đồng hành với nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất.

Việc hoàn thành Trường THCS Vân Cốc là bước tiến trong quá trình đầu tư hạ tầng giáo dục của xã Phúc Lộc. Từ nền tảng cơ sở vật chất mới, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và sự quan tâm của cộng đồng, địa phương kỳ vọng chất lượng giáo dục sẽ tiếp tục được nâng lên. Đây cũng là tiền đề để Phúc Lộc tiếp tục huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ sở vật chất trường học tại các khu vực khác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.