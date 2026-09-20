Xã Phúc Khánh tập trung phát triển hạ tầng giao thông kết nối

Đồng thuận hiến đất mở đường

Một phần vườn cam 8 năm tuổi đang cho thu hoạch của gia đình ông Chiêu Tiến Lên, thôn Trĩ Ngoài nằm trong phạm vi mở rộng tuyến đường kết nối thôn Khe Chiếu - Trĩ Ngoài. Khi tuyến được triển khai, ông Lên đồng ý chặt cây, hiến đất để đường được nắn thẳng, mở rộng.

Người dân thôn Trĩ Ngoài chủ động hiến đất, cây cối để mở rộng tuyến đường Khe Chiếu - Trĩ Ngoài.

Gia đình ông có khoảng 500m đất chạy dọc tuyến bị ảnh hưởng. Trước đây, để có đường lên vùng sản xuất, người dân trong khu vực từng tự thuê máy san gạt. Tuy nhiên, đường nhỏ, việc vận chuyển vật tư, nông sản còn khó khăn. Khi Nhà nước đầu tư mở rộng tuyến, ông Lên cùng các hộ chủ động thu hoạch cây cối, tạo mặt bằng cho thi công.

Theo ông Lên, khu vực này có nhiều diện tích cam, quế, ngô của người dân Trĩ Ngoài và Long Khánh. Điều người dân mong đợi là khi đường được mở rộng, ô tô có thể vào gần vùng sản xuất, thuận lợi hơn trong vận chuyển vật tư và thu mua nông sản.

Tuyến Khe Chiếu - Trĩ Ngoài được mở rộng qua các vùng sản xuất, tạo thuận lợi cho đi lại và vận chuyển nông sản.

Cùng tuyến đường, gia đình ông Chiêu Văn Khới có khoảng 800m đất chạy dọc tuyến bị ảnh hưởng. Ông Khới cho biết: “Nhà nước mở rộng đường, chúng tôi rất ủng hộ. Có đường, ô tô đến tận vườn thu mua cam, quế, sẽ giảm được chi phí vận chuyển, sản phẩm tiêu thụ cũng thuận lợi hơn”.

Theo thống kê, để phục vụ thi công tuyến đường, thôn Trĩ Ngoài có 14 hộ có đất vườn, đất rừng, đất ruộng bị ảnh hưởng đã đồng thuận hiến đất phục vụ mở đường. Ông Hoàng Văn Nhạc, Trưởng thôn Trĩ Ngoài cho biết, chủ trương làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” nhận được sự đồng thuận của bà con. Các hộ chủ động thu hoạch cây cối, di chuyển tài sản; mặt bằng bàn giao đến đâu tạo điều kiện cho máy móc đào, san gạt đến đó.

Xã Phúc Khánh tổ chức phát động làm đường giao thông nông thôn.

Tuyến Khe Chiếu - Trĩ Ngoài có tổng chiều dài hơn 2,2 km, trong đó gần 0,6 km mở mới, hơn 1,6 km được mở rộng; nền đường rộng 6 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m. Tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng, Nhân dân tham gia hơn 330 triệu đồng.

Từ việc chặt cây, hiến đất đến chủ động tạo mặt bằng, sự tham gia của người dân đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công. Đây cũng là cách Phúc Khánh huy động sức dân cùng nguồn lực Nhà nước để từng bước cải thiện hệ thống giao thông nông thôn.

Ưu tiên các tuyến kết nối vùng sản xuất

Phát triển giao thông nông thôn đang được Phúc Khánh triển khai trên cơ sở rà soát hiện trạng và nhu cầu thực tế của từng khu vực. Toàn xã có 44 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài gần 144 km. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, mạng lưới rộng, địa bàn trải dài, trong khi chất lượng các tuyến chưa đồng đều, đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất.

Xã Phúc Khánh biểu dương hộ dân tích cực hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Ông Bùi Trịnh Hải, Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Khánh cho biết, giao thông được địa phương xác định là một trong những khâu đột phá tạo động lực phát triển cho địa phương. Đường thuận lợi sẽ giúp người dân đi lại, vận chuyển vật tư, nông sản dễ dàng hơn, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất với các tuyến giao thông chính. Trên cơ sở đó, xã rà soát từng tuyến để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối nguồn lực.

Phúc Khánh cũng vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, kết hợp nguồn lực Nhà nước với sự tham gia của người dân. Nhà nước hỗ trợ đầu tư theo chính sách; địa phương tổ chức triển khai, vận động các hộ có đất bị ảnh hưởng chủ động thu hoạch cây trồng, di chuyển tài sản, hiến đất và tạo mặt bằng.

Tuyến giao thông nông thôn được đầu tư, cứng hóa, tăng kết nối các khu dân cư và vùng sản xuất trên địa bàn xã Phúc Khánh.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, xã dự kiến triển khai thêm 3 tuyến đường tại khu vực thôn Già Hạ, Việt Hải và Làng Đẩu, tổng chiều dài khoảng 2km. Cùng với các công trình đang triển khai, xã tập trung xử lý các điểm xuống cấp, từng bước nối thông các khu dân cư và khu vực sản xuất còn khó khăn về giao thông.

Nhu cầu đầu tư, sửa chữa đường trên địa bàn vẫn còn lớn trong khi khả năng bố trí vốn có hạn. Địa hình đồi núi làm tăng chi phí xây dựng; mưa lũ, sạt lở thường xuyên ảnh hưởng đến nền, mặt đường và công trình thoát nước. Một số tuyến cần nguồn kinh phí lớn để khắc phục, trong khi địa phương còn phải cân đối nguồn lực cho nhiều công trình hạ tầng khác.

Bởi vậy, thay vì đầu tư dàn trải, xã Phúc Khánh đang rà soát để xác định thứ tự ưu tiên cho từng công trình. Trước mắt, nguồn lực tập trung vào các tuyến phục vụ đông dân cư, khu vực đi lại khó khăn và đường kết nối vùng sản xuất. Với công trình đang thực hiện, xã tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tiến độ; đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để nâng hiệu quả đầu tư.

Nhiều vùng sản xuất nông, lâm nghiệp của Phúc Khánh cần tiếp tục được đầu tư đường giao thông để thuận lợi vận chuyển vật tư, nông sản.

Hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo thêm điều kiện để khai thác lợi thế nông, lâm nghiệp của địa phương. Phúc Khánh có các vùng quế, cam, chè, cây ăn quả, dâu tằm và nhiều khu sản xuất nằm sâu trong các thôn. Khi đường vào vùng sản xuất thuận lợi, phương tiện có thể tiếp cận gần hơn nơi thu hoạch, giảm khâu trung chuyển, thuận lợi cho doanh nghiệp khảo sát vùng nguyên liệu, liên kết thu mua và tiêu thụ sản phẩm.

Với địa bàn rộng và nhu cầu đầu tư còn lớn, hoàn thiện giao thông nông thôn ở Phúc Khánh sẽ cần thêm thời gian và nguồn lực. Việc cần làm trước mắt là chọn đúng tuyến cần ưu tiên, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và giải quyết kịp thời vướng mắc trong quá trình triển khai. Từng tuyến đường được hoàn thành sẽ bổ sung kết nối giữa khu dân cư với vùng sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đi lại, giao thương và phát triển kinh tế của địa phương.