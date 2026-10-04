Xã Phục Hòa tổ chức Giải Pickleball mở rộng

Ban Tổ chức trao giải đôi nam lãnh đạo cho các vận động viên.

Tham gia giải có 114 vận động viên thuộc 35 đoàn đến từ các xóm, trường học trên địa bàn xã tranh tài ở các nội dung: Đôi nam lãnh đạo, đôi nam phong trào, đôi nữ phong trào, đôi nam nữ phong trào. Với thể thức thi đấu chia bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó thi đấu bán kết và chung kết.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải nhất nội dung đôi nam lãnh đạo cho Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, giải nhì Công an tỉnh, đồng giải ba Ngân hàng Agribank chi nhánh Phục Hòa, Thuế cơ sở 3. Nội dung đôi nam nữ phong trào, giải nhất hộ kinh doanh Phan Khải, giải nhì Công ty TNHH MTV CT, đồng giải ba Công ty TNHH TMDV XNK Bảo Giang, Trường THPT Phục Hòa. Giải nhất đôi nam phong trào thuộc về Ngân hàng Agribank Chi nhánh Phục Hòa, giải nhì Công an xã Phục Hòa, giải ba Trường THPT Phục Hòa và Công ty TNHH TMDV XNK Bảo Giang. Giải nhất đôi nữ phong trào thuộc về xóm Hòa Thuận, giải nhì xóm Nà Thắm, giải ba xóm Tân Thịnh và Pác Bó.